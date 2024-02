GCM de São Caetano detém quatro homens no fim de semana

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano deteve quatro homens no sábado (3/2), sendo dois menores, por roubo e furto de celulares. Os homens e os menores (15 e 16 anos) foram detidos por roubo e furto de celulares, respectivamente, e encaminhados à delegacia sede, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Também no fim de semana, mas no domingo (4/2), uma equipa da ROMU (Ronda Ostensiva Municipais) realizava patrulhamento de rotina, no Bairro Cerâmica, quando um Renault Captur avançou no semáforo vermelho. Ao ser parado para averiguação e realizar uma pesquisa veicular, a equipe identificou indícios de adulteração no número do chassi, motor e no emplacamento exibido. Solicitando apoio da inteligência do CGE, obteve-se a informação de que dois veículos possuíam o mesmo emplacamento, um em outro estado e o outro em São Caetano.

O número do chassi foi consultado e revelou que o carro estava registrado como produto de roubo desde 10/10/2023 na capital paulista. Diante dos fatos, a equipe conduziu o homem à delegacia sede para providências de polícia judiciária, enquanto o veículo foi encaminhado para perícia.