GCM de São Caetano detém dois homens envolvidos em roubo de veículo

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano deteve na noite de terça-feira (5/11) dois homens (18 e 20 anos) envolvidos no roubo de um veículo Kia Soul, no Bairro Barcelona. Os dois homens foram detidos e encaminhados à Delegacia Sede, onde permaneceram à disposição da Justiça, e o veículo foi encontrado e devolvido às vítimas.

O caso ocorreu por volta das 21h20, quando uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), que realizava patrulhamento na Avenida Goiás, foi abordada por duas mulheres informando que dois homens, fazendo menção de estarem munidos de armas de fogo, roubaram o Kia Soul prata, quando passavam pela Rua Conselheiro Lafaiete. Além do veículo, os rapazes roubaram celulares e uma quantia em dinheiro das vítimas.

Como as mulheres estavam rastreando um dos celulares roubados, foi possível localizar o veículo rapidamente. Os rapazes foram abordados sem nenhum dos pertences das vítimas. No entanto, os guardas localizaram os dois celulares roubados e a chave do veículo em cima do telhado de um estabelecimento comercial.