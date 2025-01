GCM de São Caetano apreende veículo com queixa de apropriação indébita

Equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul apreendeu um veículo com queixa de apropriação indébita. O automóvel, um Fiat Argo, tinha sido locado em Curitiba em 2020, desde então, não havia sido devolvido à empresa locadora e constava no Banco de Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

O carro foi identificado ao entrar no município na manhã desta terça-feira (21/1). Por volta das 11h30, os GCMs da ROMU interceptaram o veículo. No momento da abordagem, o Argo era conduzido por uma mulher, que afirmou ter pegado o carro emprestado de uma terceira pessoa. A condutora declarou desconhecer a irregularidade e o histórico do veículo.

O automóvel foi conduzido à Delegacia Sede, foi devidamente apreendido e restituído para os representantes da empresa de locação de veículos.

APREENSÃO DE MENORES

A GCM, também por meio da equipe de ROMU, apreendeu na noite desta segunda-feira (20/1) dois adolescentes, de 15 e 16 anos, por ato infracional análogo ao crime de roubo no Bairro Santa Maria.

O CGE acionou a rede de viaturas após flagrar os jovens tentando subtrair o celular de uma menina. Durante a tentativa, a vítima conseguiu lançar o aparelho para o interior de uma residência, frustrando a ação.

Após o ocorrido, os adolescentes seguiram em busca de novas vítimas e abordaram um pedestre que passeava com seu cão. Com o auxílio do videomonitoramento do CGE, eles foram localizados e rapidamente pegos pela equipe da ROMU.

Ambos foram conduzidos à Delegacia Sede de São Caetano, onde permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.