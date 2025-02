GCM de São Bernardo completa 25 anos e se consolida como referência no combate ao crime

Pioneirismo. Esse foi o termo sintetizado na cerimônia de valorização da 1ª turma da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo, que ocorreu nesta terça-feira (18/2) no plenarinho da Câmara Municipal, em alusão aos 25 anos da instituição. Referência na segurança, a corporação hoje encampa operações especiais de combate à criminalidade. Atualmente, o efetivo da cidade é o segundo maior do Estado de São Paulo, com 1.005 agentes.

A emoção dos primeiros servidores da guarda municipal presentes ao encontro, e que ainda estão na ativa, não escondia o sentimento de dever cumprido ao longo de mais de duas décadas de atuação e aperfeiçoamento. “São 25 anos de muito amor e dedicação, essa é uma imensa família. Deixamos muitas coisas para estar aqui e, se agora a nossa guarda é tão valorizada, foi porque lá atrás fizemos muito por ela”, disse, emocionada, a GCM 1ª Classe Gomes, que representou a turma de 2000.

Representando o prefeito Marcelo Lima, a vice-prefeita de São Bernardo, sargento Jéssica Cormick, enalteceu o trabalho dos agentes de segurança pública. “Em primeiro lugar, agradeço como cidadã, como moradora de São Bernardo por vocês cuidarem tão bem de mim, da minha família e de toda a nossa população. Contem com a nossa gestão para garantir a melhor infraestrutura para o trabalho de vocês.”

Desde janeiro como comandante-geral da Guarda, Gleicis Fernandes relembrou os primeiros dias da GCM de São Bernardo. “Muito me honra estar aqui neste dia de comemoração. Depois de nós, vieram mais 14 turmas. Mas lá, em 2000, fomos nós que vestimos essa farda inédita, que juramos servir e proteger a população. A nossa semente deu frutos e mostrou que não existe o impossível. Tenho muito orgulho de estar nessa instituição.”

DIRETO AO PONTO

Uma das primeiras ações efetivas de segurança da atual gestão municipal foi a Operação Direto ao Ponto, que, desde janeiro deste ano, realiza trabalho intensivo no combate à criminalidade e na manutenção da segurança pública.

Durante essas primeiras semanas da ação, foram executadas diversas atividades preventivas e repressivas. A operação teve como destino as principais paradas de ônibus no município, algumas delas localizadas na Av. do Taboão, 31 de Março, João Firmino, Humberto de Alencar Castelo Branco, Água Funda, Senador Vergueiro, Rio Acima, Tiradentes, entre outras.

“Neste período foram 1.348 rondas realizadas e 175 pontos monitorados que coibiram assaltos nessas regiões. Vocês saem todos os dias de casa para cuidar e olhar para esses moradores que estão nos pontos de ônibus indo para seus compromissos e trabalho. E eles confiam em vocês. É, para mim, um orgulho muito grande estar à frente desta pasta e contar com uma tropa empenhada em cuidar da nossa gente”, declarou o secretário de Segurança de São Bernardo, major Topalian.

GRANDE APREENSÃO

Na última sexta-feira (14/2), a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), equipe especializada da GCM, realizou uma grande apreensão de aparelhos celulares – mais de 100 –, além de recuperar cartões bancários de débito e crédito, e recolher colete balístico e carabina, no Jardim Limpão, região do Ferrazópolis.

A medida foi resultado de ronda preventiva da Operação Direto ao Ponto. A ação, em parceria com a Polícia Militar e Civil, segue por toda a cidade pelos próximos 60 dias em áreas vulneráveis do município para coibir furtos e roubos.