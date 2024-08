GCM de São Bernardo comemora 25 anos de atividades em prol da segurança

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo comemorou, nesta segunda-feira (12/8), 25 anos de atividades. A cerimônia em alusão às bodas de prata da corporação, segunda maior do Estado de São Paulo, atrás apenas da Capital, foi realizada no Teatro Elis Regina, no bairro Assunção, e destacou a importância da instituição para a manutenção da segurança municipal, além dos avanços observados ao longo dos últimos anos.

Durante o evento, o prefeito Orlando Morando destacou a dedicação dos profissionais. “Quero agradecer a cada um de vocês, que tem todo o meu respeito e reconhecimento. A nossa GCM se fortaleceu nos últimos anos, mostrando a força que tem e colaborando para trazer a sensação de segurança para o morador de São Bernardo que não abre mão, por exemplo, da ação da guarda na Operação Noite Tranquila, contra os pancadões”, salienta o chefe do Executivo.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Carlos Cesar Ferreira, fez questão de ressaltar o apoio da Prefeitura no fortalecimento da tropa. “Sem os investimentos na Segurança Urbana que a Administração tem feito nesses últimos anos, não teríamos sido efetivos no cuidado ao nosso bem maior que é o cidadão”, diz.

Para o secretário de Segurança Urbana, coronel Carlos Alberto dos Santos, é preciso destacar a eficiência das políticas públicas que a cidade implementou na área da segurança. “Nesses anos, claro que enfrentamos dificuldades, mas não desistimos, porque insistir é a alternativa dos fortes, porque não é fácil ser polícia em nosso País. É uma honra e um privilégio comandar essa instituição”, observa.

INVESTIMENTOS – Desde 2017, a Prefeitura de São Bernardo vem intensificando os investimentos na Pasta de Segurança Urbana. Foram entregues novos coletes de proteção, o que dispõem de tecnologia mais segura, e armas semiautomáticas, além da reestruturação das bases e capacitação de agentes. Soma-se a isso a entrega de novas motos para o reforço no patrulhamento e de drones que estão sendo utilizados para aumentar o monitoramento em pontos de maior incidência criminal.

Além disso, está em curso a instalação de nova e moderna Central de Monitoramento no Paço Municipal, equipamento que funcionará 24 horas por dia reunindo serviços de segurança urbana, trânsito, saúde e Defesa Civil. Atualmente, 150 novos agentes de segurança participam de curso de formação, com aulas teóricas e práticas, para integrar à corporação.

HISTÓRIA – A Guarda Civil Municipal de São Bernardo foi criada em 12 de agosto de 1999. Duas décadas depois, a guarni