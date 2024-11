GCM de Santos recupera R$ 30 mil em produtos furtados no Morro Santa Maria

Na manhã desta segunda-feira (11), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Santos realizou uma operação que resultou na apreensão de R$ 30 mil em itens furtados no Morro Santa Maria. Durante patrulhamento de rotina, as equipes das Rondas Ostensivas Municipais (Romu Oswaldo Justo) identificaram um veículo com placa adulterada, o que despertou a atenção dos agentes. Ao perceberem a aproximação da viatura, dois suspeitos abandonaram o automóvel e empreenderam fuga. A ação rápida dos agentes permitiu o cerco à área e a apreensão do veículo.

Dentro do carro, os oficiais localizaram diversos objetos, incluindo um celular vermelho, um cartão bancário, uma máquina de cartão e chaves. Além disso, havia um isqueiro, R$ 62 em moedas e mais de 3.400 maços de cigarros, que foram identificados como produtos furtados de um estabelecimento comercial no bairro Macuco. Todo o material foi encaminhado ao 7º Distrito Policial para investigação e posterior devolução ao proprietário legítimo.

A secretária de Segurança de Santos, Raquel Gallinati, destacou a eficiência da operação: “A rápida intervenção da Guarda Civil Municipal resultou na recuperação de mercadorias importantes para o comerciante lesado, promovendo alívio e segurança. Estamos comprometidos em proteger nossa comunidade e manter a ordem pública. Nossas equipes permanecem atentas, garantindo tranquilidade aos moradores de Santos.”

Esta ação está alinhada ao Objetivo 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que visa promover paz, justiça e instituições eficazes. Para mais informações sobre os ODS e suas metas, recomenda-se consultar as diretrizes da ONU.