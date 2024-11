GCM de Santos captura dois foragidos da justiça

Em um intervalo de menos de 24 horas, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Santos efetivou a captura de dois indivíduos procurados pela justiça, somando assim nove fugitivos detidos em pouco mais de um mês na cidade. Este feito ressalta o empenho dos agentes da corporação em assegurar a segurança pública e a ordem nas ruas do município.

O primeiro incidente ocorreu na madrugada de quinta-feira, 21 de setembro, quando uma patrulha da GCM, ao monitorar a Avenida Senador Feijó, no centro da cidade, identificou um jovem de 21 anos em comportamento suspeito, aparentemente sob efeito de substâncias ilícitas. Ao ser abordado, o indivíduo tentou resistir à ação dos agentes, mas foi contido e algemado. Verificações posteriores revelaram um mandado de prisão ativo por furto, emitido recentemente pela 2ª Vara Criminal de Santos. Após os procedimentos legais, ele foi conduzido à delegacia local.

Na tarde do dia anterior, 20 de setembro, outra operação bem-sucedida foi realizada pela GCM no bairro José Menino. Durante patrulhamento rotineiro, os guardas interceptaram três pessoas consumindo drogas na via pública. A análise dos documentos revelou que dois homens não possuíam pendências judiciais e foram liberados. No entanto, uma mulher entre eles era procurada pela justiça, com um mandado de prisão expedido pela comarca de Itanhaém por crimes contra o patrimônio. Ela também foi detida e levada para a delegacia.

Essas ações da Guarda Civil Municipal estão alinhadas com o item 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, que visa promover a paz, justiça e instituições eficazes. Tais iniciativas demonstram o compromisso da corporação em contribuir para um ambiente urbano mais seguro e justo para todos os cidadãos.