GCM de Santo André treina agentes para uso de armamento em situações críticas

Equipes da Romo (Rondas com Motocicletas) e da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), da Guarda Civil Municipal de Santo André, passaram nesta semana por treinamento e capacitação sobre utilização de armamento em situações críticas. O principal objetivo foi verificar as habilidades dos GCMs em ocorrências que exigem uma leitura de ambiente em fração de segundos para salvar pessoas inocentes.

Para a realização desta capacitação, os agentes de segurança passaram por uma experiência onde um cenário foi montado no estande de tiro do Centro de Formação (Cefor) da GCM, que fica no Jardim Progresso. Neste local, silhuetas representando pessoas, figuras geométricas com cores distintas e números foram designados para identificar a quantidade de disparos que atingiriam um criminoso fictício. Na ação, o alvo era escolhido e o GCM deveria acertar todos os itens para neutralizá-lo.

O secretário de Segurança Cidadã, Vlamir Luz Machado, destacou a relevância de ações deste tipo para os agentes. “É importante o treinamento constante, treinar é condicionar e, principalmente, numa atividade de tiro onde os guardas precisam identificar alvo com rapidez, agir com inteligência e ter o disparo preciso. Isso colabora para salvar vidas”, afirmou.

No total, 31 Guardas Civis Municipais que atuam na Romo e Romu passaram pelo treinamento. “Neste curso testamos os limites dos guardas, que precisam realizar a leitura do ambiente em segundos para defender terceiros, sem permitir que a mente chegue em momentos de estresse no atendimento de ocorrências. É necessário que o agente de segurança pense sempre no que está fazendo”, destacou o secretário adjunto de Segurança Cidadã, Edson Lima de Oliveira, e também responsável pela aplicação do curso no Centro de Formação da GCM.