GCM de Santo André recupera moto roubada e prende dois homens no Jardim Santa Cristina

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André prendeu duas pessoas na tarde desta quarta-feira (26) na Rua dos Professores, no Jardim Santa Cristina. As equipes da Romo (Rondas com Motocicletas) verificaram uma moto estacionada na via e sem placa.

Durante a abordagem, dois homens se identificaram como proprietários da motocicleta. Os guardas, então, realizaram a verificação do número de chassi do motor, onde ficou constatado que se tratava de um produto de roubo.

Ao serem questionados pelos GCMs, os detidos informaram que adquiriram a motocicleta pela internet e desconheciam sua origem ilícita. A autoridade policial de plantão foi informada sobre a ocorrência e adotou as medidas legais no crime de receptação.