GCM de Santo André prende trio que furtou cervejaria no bairro Santa Maria

Santo André, 26 de fevereiro de 2024 – A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André prendeu três homens na madrugada desta segunda-feira (26), por furto em uma cervejaria localizada no bairro Santa Maria. Os criminosos foram duas vezes ao endereço para cometer os furtos, quando aconteceu a abordagem pelos GCMs.

Na primeira ocorrência foi levada uma TV de 50 polegadas do local. Na segunda tentativa, monitores, caixa registradora, maços de cigarros, peças inteiras de carnes, isqueiros e diversas bebidas estavam prontas para serem levadas quando os GCMs chegaram ao local e realizaram a prisão em flagrante dos criminosos.

Após uma vistoria no local, foi constatado que os detidos fizeram um corte em uma estrutura de arame farpado de um muro com 3,5 metros de altura para acessar o estabelecimento. Quando as viaturas da GCM chegaram, um dos criminosos estava na área externa e os outros dois realizavam os furtos dentro da cervejaria.

A TV que havia sido levada na primeira invasão foi recuperada. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santo André e os detidos estão à disposição da Justiça.