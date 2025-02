GCM de Santo André prende dois homens na Vila Vitória em moto roubada

Equipes da Romo (Rondas com Motocicletas) e da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), da Guarda Civil Municipal de Santo André, prenderam dois homens em uma moto roubada na Rua Francisco Inácio, na Vila Vitória. Durante patrulhamento na região, os GCMs avistaram a motocicleta em alta velocidade trafegando na região com emplacamento inelegível.

Ao perceberem que seriam abordados, os homens empreenderam fuga para a Rua Francisco Inácio, que é sem saída. Com isso, as equipes realizaram o bloqueio da via, no entanto, um dos ocupantes da motocicleta acelerou em direção aos guardas. O garupa da moto foi detido no local e o outro começou a fugir, sendo capturados pelos agentes alguns quarteirões de distância do local.

Ao consultar o emplacamento da motocicleta, bem como o número de chassi, verificou-se que a moto tinha sido roubada na noite da última segunda-feira (24), na Rua Jaguariuna, no Jardim Cristiane. Os dois detidos confessaram que estavam em busca de outras motocicletas para roubarem. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André, na Vila Mazzei, onde pelo menos três outras vítimas da dupla compareceram para informar assaltos realizados em datas anteriores.