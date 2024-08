GCM de Santo André capacita agentes de segurança no combate à violência contra a mulher

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André promoveu na última quinta-feira (29), mais uma capacitação de agentes públicos da área de segurança para atuarem no enfrentamento e prevenção à violência doméstica. A ação foi realizada no Centro de Formação, Capacitação e Treinamento (Cefor) da corporação, no Jardim Progresso.

A nova rodada de capacitação contou com a presença de 30 guardas civis municipais de diversas corporações de municípios da região metropolitana e do interior, entre elas as GCMs de Piracicaba, Jandira, Salto, Itu, Itapevi, Mauá, São Caetano do Sul, além de outras instituições parceiras.

O treinamento realizado pela GCM abordou questões sobre a violência doméstica contra as mulheres, bem como a correta análise e interpretação de medidas protetivas expedidas pela Justiça. O encontrou contribuiu ainda para apresentação da vivência da corporação andreense na atuação em ocorrências e para a preservação da vida destas mulheres, além da consolidação de uma rede de apoio.

A GCM andreense atua em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para garantir o cumprimento de medidas protetivas que são deferidas às mulheres vítimas de violência e já monitorou cerca de 5 mil munícipes desde 2020, das quais nenhuma foi vítima de feminicídio. Neste mês de agosto, foram capacitados 75 GCMs de outras cidades.