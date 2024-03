GCM de Santo André ampliará efetivo com 76 novos guardas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André terá, a partir do mês de abril, 76 novos agentes que vão reforçar a segurança na cidade. Aprovados em concurso público, os GCMs vão aumentar em 15% o efetivo no município, que passará dos atuais 506 para 582 profissionais.

“Seguimos investindo, equipando, valorizando o profissional e dando condições de trabalho para que os GCMs desempenhem seu papel na nossa cidade. Com isso estamos conseguindo contemplar nosso principal objetivo que é de aumentar o efetivo de guardas nas ruas e garantir mais segurança para a população”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Esta é a segunda convocação de GCMs realizada pela Prefeitura de Santo André. Em 2019, antes do período da pandemia da Covid-19, 30 novos guardas começaram a trabalhar na corporação. Considerando os 76 que vão começar em abril, o município terá aumentado o efetivo em 106 novos agentes.

Os novos guardas passaram por etapas de treinamento que incluíram curso preparatório de patrulhamento, além de questões pertinentes à segurança do cidadão. Além destes procedimentos, a corporação recebe intenso treinamento para utilizar de forma adequada a arma de fogo no atendimento de ocorrências e na proteção à vida.

Investimento recorde – A Guarda Civil Municipal de Santo André recebeu investimento recorde nos últimos sete anos, com R$ 25 milhões destinados para a melhoria das condições de trabalho e ampliação da estrutura da corporação. Dentro deste processo de investimento foram adquiridas 32 novas viaturas para a GCM, entre veículos modelos Chevrolet Spin, Hilux SW4 e Renault Duster, além de cinco novas motos e três bases móveis.

No período foram adquiridas 216 armas, modernizando o arsenal utilizado pelos guardas. Toda a corporação recebeu novos coletes balísticos e uniformes para garantir segurança nas ações ostensivas que acontecem pela cidade.

O uso da tecnologia teve um avanço importante com a implantação do COI, o Centro de Operações Integradas, localizado no Paço Municipal. Neste local, 3 mil câmeras de monitoramento mostram imagens de maneira integrada para garantir mais agilidade no atendimento de ocorrências.

O programa GCM 5.0 é outro marco importante para toda a cidade. Foram disponibilizados aos GCMs novos equipamentos digitais que são utilizados nas operações de segurança. Este investimento conta com a utilização de 130 rádios portáteis, 40 rádios móveis, 50 body cams (câmeras corporais) e os óculos inteligentes que passam a ser utilizados pela corporação.

Os óculos inteligentes servem para projetar as imagens na lente dos equipamentos, que são enviadas para uma central em questão de segundos, permitindo prisões em flagrante de pessoas procuradas pela Justiça ou com mandado de prisão expedido.

Valorização profissional – A GCM de Santo André também foi atendida em uma importante reivindicação após uma espera de mais de 30 anos, a aprovação do estatuto da corporação.

Esta medida proporcionou a modernização da legislação, criando novas categorias salariais e perspectivas de crescimento profissional da carreira, com elevação nos ganhos que podem chegar a 70% do salário-base dos GCMs.

Hoje, um GCM em início de carreira entra na Prefeitura com salário base de R$ 3.208,94, somado com um adicional de periculosidade de R$ 962,68, chegando a um rendimento mensal de R$ 4.171,62. Este valor é acrescido ainda de demais benefícios, como biênios, tornando a corporação a mais bem remunerada do ABC.

Além disso, os agentes de segurança têm à disposição a possibilidade de atuarem nas suas horas de folga, em regime de horas extras, na Operação Delegada Municipal, que gera um incremento de salário que pode chegar a 10%.

Em 2023, a GCM de Santo André atendeu 12.506 ocorrências e efetuou 4.413 operações, em conjunto com as forças policiais. Realizou ainda a verificação de 41 descumprimentos de medidas protetivas atendidas pela Patrulha Maria da Penha, 115 prisões, e 1.213 averiguações de pessoas em atitude suspeita.