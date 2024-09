GCM de Ribeirão Pires recupera veículo com valor estimado em mais de R$ 500 mil

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires, por meio de sua equipe Ambiental, recuperou um carro modelo Porsche Cayenne, com valor estimado em mais de R$ 500 mil e que foi encontrado em área de mata, na Estrada do Sondália, na região do Ouro Fino, nesta sexta-feira (6).

Conforme informações da Guarda, o veículo estava sem sinais de arrombamento, mas havia diversas ferramentas no interior do veículo, e que deveriam ser utilizadas para desmontar o carro. A GCM suspeita que a ideia era que os suspeitos fizessem o comércio ilegal das partes do automóvel.

A equipe da Guarda Ambiental estava em patrulha pela área quando avistou o veículo estacionado em meio a mata. Ao se aproximar do automóvel, percebeu que não havia ninguém por perto e passou a averiguar o local e o Porsche.

A GCM de Ribeirão Pires está realizando a Operação Divisas, em que atua especificamente em áreas de limite entre a Estância e municípios vizinhos. A intenção é reprimir atividade criminosa nestes locais, especificamente roubo, furto e desmanche de veículos.

Na semana passada, por exemplo, a Guarda já tinha recuperado uma van, após o seu dono ser feito refém por quatro horas. O veículo foi localizado na Estrada dos Fernandes, na divisa com a Capital e foi devolvido ao proprietário. O dono gravou vídeo agradecendo a operação bem sucedida da GCM.