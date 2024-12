GCM de Ribeirão Pires recupera motocicleta roubada e prende suspeitos de tráfico

Na tarde desta segunda-feira, 16 de dezembro, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ribeirão Pires realizou a recuperação de uma motocicleta modelo Kawasaki Ninja e prendeu um suspeito relacionado ao roubo do veículo. O incidente foi monitorado através do sistema de videomonitoramento da cidade.

De acordo com informações fornecidas pela GCM, as câmeras registraram o momento em que o proprietário da motocicleta retornava para casa e foi abordado por dois indivíduos em outra moto. O roubo ocorreu no dia 15 de dezembro, quando a vítima formalizou a queixa junto à Guarda.

A equipe de segurança, ao analisar as imagens capturadas, conseguiu identificar a placa da motocicleta utilizada pelos assaltantes. Com essas informações em mãos, a GCM recorreu ao sistema Muralha Paulista para rastrear o proprietário da moto utilizada no crime.

Ao ser questionado pelas autoridades, o dono da moto emprestada afirmou que havia cedido o veículo a um amigo, mas não soube fornecer detalhes sobre a identidade ou a residência dessa pessoa. Ele também relatou ter avistado a motocicleta roubada nas proximidades de sua casa e guiou os agentes até o local onde o veículo foi encontrado.

A GCM então conduziu o suspeito e as duas motocicletas até a Delegacia de Polícia. A autoridade policial decidiu pelo indiciamento do suspeito e apreendeu sua moto, enquanto a Kawasaki Ninja foi devolvida ao seu legítimo proprietário.

Além dessa ocorrência, a GCM também deteve um homem e uma mulher sob suspeita de tráfico de drogas na mesma noite. O fato ocorreu na Rua Nilópolis por volta das 20h. Durante uma ronda na área, os agentes notaram um homem fugindo em direção à mata com uma mochila.

A Guarda Civil realizou uma busca na região e encontrou o indivíduo portando uma quantidade significativa de entorpecentes, incluindo cocaína, crack e maconha, além de R$ 203 em dinheiro.

Os dois suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia, onde o delegado confirmou a prisão em flagrante. Ambos permanecem à disposição da Justiça.