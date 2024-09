GCM de Ribeirão Pires prende homem após ameaçar a própria irmã

A GCM (Guarda Civil Municipal) prendeu em flagrante homem que ameaçou a própria irmã e que descumpriu medida protetiva que a vítima já havia tomado contra o agressor. A mulher utilizou o botão de pânico, no aplicativo ANA para acionar a Guarda.

Conforme informações da GCM, a vítima teria sido ameaçada pelo irmão após uma discussão iniciada pelo homem. No início, ele havia pedido um cigarro para a mulher, que informou que não tinha. Irado, o rapaz passou a arremessar e chutar objetos que estavam no quintal.

Apesar da medida protetiva, ambos irmãos dividem o mesmo terreno, sendo que a mulher mora na casa da frente e o rapaz na casa dos fundos. Quando a Guarda chegou, encontrou os dois separados por uma distância de dez metros.

A vítima já havia denunciado o irmão há mais de seis meses, quando conseguiu a medida protetiva contra o rapaz. A mulher, entretanto, alega que mesmo após a primeira queixa, o suspeito a ofendia e perturbava sempre que podia.

O agressor negou as informações passadas pela sua irmã e disse que reclamou da sujeira que o cachorro dela faz no quintal. O namorado da vítima, que acompanhou o ocorrido, desmentiu o homem, alegando que ele fazia uso de entorpecentes e álcool no local.

A GCM, então, levou o agressor para o DP (Departamento de Polícia de Ribeirão Pires), sendo transferido para a Cadeia Pública de Santo André. O suspeito está à disposição da Justiça.

Aplicativo ANA – Lançado em outubro de 2022, o aplicativo ANA, destinado às mulheres que possuem medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha, garante agilidade no atendimento em caso de emergência. A interessada pode se cadastrar diretamente na sede da Guarda Civil Municipal, munida de documentos pessoais e a medida protetiva. No local, a mulher já poderá instalar o app e fazer os testes.

Com o app instalado, a mulher vítima de violência só precisa de dois cliques para solicitar ajuda. É só desbloquear seu celular (se não estiver em casa deve ligar a localização), acessar o aplicativo e clicar no desenho que simula um botão de pânico. O aviso chega à GCM imediatamente, que já em posse de seu cadastro prestará socorro rapidamente.