GCM de Ribeirão Pires prende agressor em menos de oito horas após receber imagens de videomonitoramento

Em menos de oito horas e com auxílio do Escudo Digital, programa municipal de vigilância integrado ao Muralha Paulista, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires conseguiu deter suspeito de agredir pessoa em situação de rua, na manhã desta quarta-feira (12).

O homem foi flagrado na noite de ontem importunando um homem em situação de rua e que fica, junto de outras pessoas na mesma situação, encostados no prédio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Nas imagens obtidas pelas câmeras de vigilância da Prefeitura da Estância, o suspeito chuta a vítima.

Assim que recebeu as imagens, a Guarda passou a empreender busca pelo suspeito, primeiramente pelo perímetro em que as agressões foram flagradas, para depois ampliar a busca do agressor em outras partes do município. Com o rosto identificado, os agentes de segurança descobriram que o homem já respondera à Justiça por outros crimes cometidos, como tráfico de drogas, roubo e agressão.

Com a ampliação das buscas, o homem foi detido no Jardim Alvorada, na manhã desta quarta-feira. O homem em situação de rua recebeu assistência, primeiramente, da GCM e depois da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, que ofereceu vaga na Casa de Acolhida.

“Assim que recebemos as imagens, passamos a buscar pelo suspeito e o encontramos no Jardim Alvorada, onde foi detido e levado à delegacia de Ribeirão Pires. Graças ao sistema de videomonitoramento conseguimos dar resposta rápida a este crime”, declarou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.

O homem detido foi levado ao DP (Departamento de Polícia), onde responderá por agressão com agravante, já que a vítima já tem idade avançada.