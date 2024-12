GCM de Ribeirão Pires participa de reunião sobre Patrulha Maria da Penha

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires participou de reunião com outras corporações da região e que tratou especificamente das conquistas, desafios e troca de experiências sobre a Patrulha Maria da Penha. A atividade ocorreu na sede do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Reunindo os comandos das GCMs, ao menos Guardas de seis municípios participaram do encontro: Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A conversa foi espécie de balanço realizado pelas corporações para troca de experiências e para possibilidade de unificar demandas.

Um dos tópicos mais importantes abordados pelas corporações presentes no evento foi a criação de um protocolo regional que serviria para a padronização das equipes das Patrulhas Maria da Penha nos municípios. A ideia é que haja um padrão de abordagem e atendimento às ocorrências relacionadas a violências contra a mulher.

Além disso, também se tratou da designação de GCM para cuidar da parte documental e administrativa das medidas protetivas e do acompanhamento das ocorrências. As GCMs entendem que, com essa dedicação específica, pode haver celeridade no atendimento à vítima e nas partes burocráticas.

Outro ponto abordado na reunião foi a importância de se ampliar a interlocução entre as equipes da Patrulha Maria da Penha dos municípios. A intenção é que haja troca de informações para traçar estratégias e também de averiguar suspeitos que podem transitar pelas cidades vizinhas.

Em Ribeirão Pires, a Patrulha Maria da Penha completou três anos em 2024. Com diversos atendimentos a mulheres, a Guarda também disponibiliza aplicativo ANA para vítimas que tenham medida protetiva contra o agressor.

Além disso, a Prefeitura da Estância também mantém espaço privativo com o objetivo de realizar atendimento acolhedor e com um ambiente humanizado, que também conta com brinquedoteca para vítimas com filhos ou filhas.

Ribeirão Pires conta ainda com o trabalho da Coordenadoria de Mulheres, vinculado ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que realiza o suporte, orientação e acompanhamento a mulheres em situação de violência. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Batista Lion, 108-B. Há ainda o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, que atua para a criação de políticas públicas específicas.