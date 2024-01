GCM de Ribeirão Pires participa de curso de tiro para aprimorar e aperfeiçoar técnica

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires participou de treinamento prático de tiro na CBC, empresa que fabrica armas e munições e que mantém sede na Estância. O curso tem objetivo de atualizar e aperfeiçoar técnicas que podem ser utilizadas em combate e prevenção de crimes.

A participação no treino faz parte de ações relacionadas ao EQP (Estágio de Qualificação Profissional), que tem o intuito de garantir a excelência na atuação da corporação ao atender as ocorrências na cidade.

Essa é a primeira vez que a formação é realizada em Ribeirão Pires, das outras vezes esse tipo de treinamento era realizado na cidade de São Bernardo do Campo. Todos os 130 agentes da GCM da Estância participaram do treino prático de tiro, divididos em grupos.

“Essa é uma formação importante para os agentes e também para a corporação. Temos sempre que atualizar nossas técnicas. Dessa forma podemos atuar de maneira mais efetiva e otimizar nossas ações em Ribeirão Pires”, declarou a comandante da GCM, Neide Aparecida de Souza.

Além do treino de tiro, a formação no EQP também oferece conteúdos relacionados a Direito, normas de trânsito, defesa pessoal. A participação nas aulas é exigida pela Polícia Federal e todos os agentes têm obrigação de assistirem as aulas.

A GCM de Ribeirão Pires participa sempre de cursos que foquem na melhoria e na humanização da ação da corporação. No final do ano passado, por exemplo, a Guarda também se inscreveu no Pronasci 2 (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania). Dentre as aulas apresentadas aos agentes estavam: fomento às políticas de enfrentamento e prevenção de violência contra as mulheres; fomento às políticas de segurança pública, com cidadania e foco em territórios vulneráveis e com altos indicadores de violência.

A GCM de Ribeirão Pires atua em ações ostensivas e participam de operações em conjunto da PM (Polícia Militar), sempre no intuito de evitar atividade criminal no município.