GCM de Ribeirão Pires participa de atividade de primeiros socorros

Dando continuidade à participação do curso de EQP (Estágio de Qualificação Profissional), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires realizou atividade de primeiros socorros, na base da corporação, nesta quarta-feira (21).

Os agentes de segurança receberam conteúdo voltado a como realizar atendimento em ocorrências que necessitarem de primeiros socorros. Todos os guardas terão que participar da aula, que também serve para atualizar os conhecimentos dos integrantes da GCM.

Durante o curso, os agentes tiveram que testar seus conhecimentos em bonecos anatômicos, que são utilizados em cursos de primeiros socorros, e que simulam corpo de adultos e crianças. Dentre as ações realizadas pelos guardas estavam massagem cardíaca, quais posicionamentos corretos para atender a vítima e técnicas para perceber se o atendido está respirando.

“A corporação sempre realiza esse tipo de curso. Como lidamos diretamente com pessoas e algumas vezes há situações de risco, é sempre bom que atualizemos nossos conhecimentos em primeiros socorros”, declarou a comandante da GCM de Ribeirão Pires, Neide Aparecida de Souza.

A participação no curso de EQP garante a excelência na atuação da corporação ao atender as ocorrências na cidade. Além de atividade de primeiros socorros, a GCM também receberá conteúdo de defesa pessoal, de noções de fiscalização de trânsito e até aperfeiçoamento de técnicas de tiro.

A GCM de Ribeirão Pires participa sempre de cursos que foquem na melhoria e na humanização da ação da corporação. No fim do ano passado, por exemplo, a Guarda também se inscreveu no Pronasci 2 (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania). Dentre as aulas apresentadas aos guardas estavam: fomento às políticas de enfrentamento e prevenção de violência contra as mulheres; fomento às políticas de segurança pública, com cidadania e foco em territórios vulneráveis e com altos indicadores de violência.

Atualmente, a GCM de Ribeirão Pires é formada por efetivo de 140 agentes. Os guardas atuam em ações ostensivas e participam de operações em conjunto da PM (Polícia Militar), sempre no intuito de evitar atividade criminal no município.