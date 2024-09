GCM de Ribeirão Pires participa de ação pioneira que reúne guardas da região

A GCM de Ribeirão Pires participou, na tarde desta sexta-feira (27), de megaoperação inédita na região e que envolveu Guardas de outros municípios, como Santo André, São Caetano, Mauá e Capital, batizada de Operação Divisas Seguras. A ação foi deflagrada do Paço Municipal de Santo André.

O principal objetivo da Operação é a de inibir atividade criminosas em áreas de limite entre os municípios que participaram da iniciativa. No caso específico da GCM de Ribeirão Pires, que está participando com duas equipes da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), a Guarda da Estância atuou no limite da cidade com Santo André, em região denominada Parque Andreense.

A ação envolveu somente as guardas municipais e foi planejada em reuniões sobre a Segurança na região no Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Os encontros reuniram os comandos das GCMs, que debateram quais as melhores ações em conjunto poderiam ser adotadas para combater a criminalidades na região.

Nesta primeira operação, as Guardas das cidades participantes se reuniram no Paço Municipal de Santo André, no início da tarde desta sexta-feira (27). Os agentes de segurança saíram para operação às 14h30 e retornaram para os seus municípios, onde passaram a ronda as áreas limítrofes entre as cidades.

Ribeirão Pires – No município, a GCM de Ribeirão Pires realiza de forma constante a Operação Divisa, que patrulha os limites da cidade. A intenção também é de inibir ações criminosas, principalmente roubo e furto de carro, além do tráfico e do consumo de entorpecentes.