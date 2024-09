GCM de Ribeirão Pires detém suspeito e apreende drogas na divisa da Estância

Em mais uma incursão da Operação Divisas, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires deteve um suspeito e apreendeu diversos tipos de entorpecentes, em área de limite da Estância com o município vizinho de Mauá.

Com agentes da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) e do Canil, a Guarda atuou no local em busca de suspeitos de tráfico de drogas e também de entorpecentes. Durante as buscas a GCM conseguiu encontrar duas sacolas com diversas porções de maconha, cocaína e crack.

Para vasculhar a área, a GCM utilizou dois cães que pertencem ao grupo do Canil da guarda. Com os animais nas guias, os agentes de segurança procuraram substâncias suspeitas nas ruas da localidade. Uma das bolsas com entorpecentes foi encontrada atrás de uma das casas, enquanto a outra porção foi descoberta em cima do telhado de outra resistência.

O suspeito detido já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas. Como estava sem documentação e não soube dizer onde morava e o que fazia no local, foi levado ao DP (Departamento de Polícia) de Ribeirão Pires, onde ficou à disposição da Justiça.