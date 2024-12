GCM de Ribeirão Pires atende mais de 800 ocorrências até novembro de 2024

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires atendeu 804 ocorrências de diversas naturezas no período que vai de janeiro a novembro de 2024. Os dados foram compilados junto à Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil.

Das ocorrências atendidas pela Guarda da Estância, a GCM consegui prender 51 suspeitos. Destes, 13 foram por tráfico de entorpecentes, 12 eram procurados pela Justiça, 11 foram autuados por violência doméstica, 6 foram detidos por furto, 2 por roubo, 2 por receptação, 2 por embriaguez ao volante, 1 por falsidade ideológica 1 por homicídio e 1 por adulteração de identificação de motor de veículo.

Ao longo do período, a Guarda conseguiu apreender 3.076 porções de entorpecentes diversos, sendo: 1.412 invólucros de crack, 1.063 porções de cocaína, 557 trouxinhas de maconha e 180 frascos de lança perfume.

A Prefeitura de Ribeirão Pires tem investido na área de segurança o que tem resultado em queda nos índices criminais no município. Para isso, equipou a GCM com novas armas e uniformes, assim como implantou mais de 200 câmeras em todas as áreas do município.

Além disso, a Estância também começou a integrar o Muralha Paulista, programa do Governo do Estado de São Paulo que integra câmeras de vigilância de diversos locais e que auxilia na busca e na identificação de suspeitos e de atividades criminais na cidade.