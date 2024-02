GCM de Ribeirão Pires apreende suspeito de matar homem dentro do Terminal Rodoviário

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires apreendeu o suspeito de ter matado um homem no Terminal Rodoviário da Estância, na manhã desta segunda-feira (26). O homem, identificado como Paulo Alexandre David, estava dentro de um ônibus e tentava empreender fuga para Suzano.

Conforme informações da GCM, o suspeito estava dentro de um ônibus quando foi abordado pelos agentes de segurança. Questionado, o homem teria dito que estaria indo para Suzano, cidade que mantém divisa com Ribeirão Pires. David não reagiu à ação dos guardas e estava com roupas diferentes das que usava no momento do crime.

Os agentes da GCM, então, conduziram o homem para a DP (Delegacia de Polícia) de Ribeirão Pires, onde ficará à disposição da Justiça.

Videomonitoramento – As imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento mantido pela Prefeitura de Ribeirão Pires serão essenciais para o processo de investigação do crime.

Câmeras que ficam espalhadas pela cidade captaram a ação do suspeito no instante do crime. As imagens auxiliaram a GCM a capturar o homem menos de 12 horas após o assassinato.

O sistema de videomonitoramento estabelecido pela Prefeitura de Ribeirão Pires tem papel importante na atuação da GCM, tanto em ações preventivas quanto em operações ostensivas por todo município.

Crime – Na madrugada de domingo (25) para a segunda-feira (26), Paulo Alexandre David começou a discutir e agredir a vítima, que ainda segue sem identificação. Munido com um travesseiro, como mostram as imagens de videomonitoramento, o suspeito começou a desferir golpes na vítima, que não esboçava reação. As agressões se iniciaram fora da rodoviária.

Já dentro do Terminal Rodoviário, David continuou com as agressões. Por volta das 1h, o suspeito passa a bater a cabeça da vítima no chão. O suspeito ainda consegue alcançar uma pedra e também acerta a cabeça do rapaz, que morre no local.