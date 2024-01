GCM de Diadema recolhe veículo por “som alto” no final de semana

Divulgação/GCM

Para melhorar a segurança da cidade e impedir a ocorrência de aglomeração que causam perturbações do sossego público, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema realizou mais uma Operação Paz e Proteção no final de semana. O policiamento aconteceu em alguns locais e resultou em apreensões: um automóvel, por “som alto”, e uma motocicleta, por infração ao Código de Trânsito Brasileiro.

O planejamento e a execução da Operação Paz e Proteção também envolve o 24º Batalhão da Polícia Militar.

“Mesmo sendo um final de semana chuvoso, a nossa Guarda garantiu que a operação ocorresse em vários lugares”, destacou o Comandante Edvaldo Mendes. Segundo ele, a Operação Paz e Proteção foi montada nos seguintes pontos: Núcleo Habitacional Morro do Samba, no Serraria; avenida Marginal Z, na Vila Conceição; Núcleo Habitacional 18 de Agosto e a Praça Carandá (local das apreensões), ambos no Jardim Campanário.

Criada para enfrentar os pontos críticos de pancadão em Diadema, a Operação Paz e Proteção conseguiu reduzir o problema e continua sendo tratada com prioridade pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

Só no ano passado, a GCM e a PM realizaram 325 operações com bloqueios/blitz que totalizaram 3.440 vistorias de automóveis e motocicletas; 998 autos de infração de trânsito; 114 apreensões (sendo 51 carros e 63 motos); 14 pessoas conduzidas ao DP; 380 estabelecimentos comerciais orientados (referente som alto, horário etc); 102 residências orientadas (som alto); entre outras ocorrências.