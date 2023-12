GCM de Diadema realiza “Operação Natal Seguro”

Visando aumentar a segurança, inibindo furtos e roubos no período das Festas de Natal e Ano Novo, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema reforçou o policiamento preventivo nos centros comerciais. Para isso, até o dia 5 de janeiro, a região central será coberta pela “Operação Natal Seguro” e os demais bairros pela “Operação Bairro Seguro”.

Essas ações da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã visam fazer com que o final de ano em Diadema seja mais seguro. “Mas para tanto, a Prefeitura tem realizado investimentos e conta sempre com a parceria e integração a PM, por meio do 24º Batalhão de Polícia Militar. Além disso, o diálogo e a cooperação em prol da segurança da população, envolve também a Polícia Civil, junto à Delegacia Seccional e demais Distritos Policiais do município”, explicou Benedito Mariano, titular da pasta.

Este ano, o policiamento preventivo da GCM de Diadema no período de festas vai contar com um efetivo ampliado. Depois da contratação de mais 49 novos integrantes, em 29 de agosto passado, a Corporação totalizou 319 GCMs. Mas além desse investimento em recursos humanos, a população também conta com a proteção oferecida pelas câmeras e totens de monitoramento.

Segundo o Comando da GCM de Diadema, a “Operação Natal Seguro” acontece no bolsão comercial do Centro, região mais movimentada da cidade, no horário das 8h às 23h.

“Queremos atender aos anseios de comerciantes e consumidores, melhorando a sensação de segurança. Para isso, alteramos o horário do efetivo para intensificar ações de policiamento em todos os corredores comerciais, com motocicletas, viaturas e equipes a pé”, informou o Comandante da GCM-Diadema Mendes.

Operação Bairro Seguro

Tradicionalmente, o período das festas de final de ano é conhecido pelo aumento da circulação de pessoas, principalmente, em áreas de comércios. Esse fenômeno é comum a todas as regiões da cidade. Por conta disso, a GCM de Diadema está reforçando o policiamento municipal para além da região central.

“Também já estamos aumentando a presença da Guarda nos demais centros comerciais de bairros com a Operação Bairro Seguro”, afirmou o Comandante da GCM-Diadema Mendes.

O balanço da “Operação Bairro Seguro”, no ano passado, somou 1.630 horas de trabalho e quase 11 mil visitas a comerciantes, por meio de policiamento comunitário de proximidade. A operação também resultou no registro de 51 boletins de ocorrências.