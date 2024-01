GCM de Diadema faz 20 apreensões em operação contra pancadão

Como acontece sempre nos finais de semana e feriados, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema realiza a Operação Paz e Proteção para evitar perturbações do sossego público como pancadões e outros. A ação acontece de modo integrado com a PM, por meio do 24º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com o Comando da GCM de Diadema, entre sexta e domingo (dias 12, 13 e 14/1), a Operação Paz e Proteção atendeu diversos pontos críticos. Só no Núcleo Habitacional Morro do Samba, bairro do Serraria, foram recolhidas 11 motocicletas e sete automóveis. Já na avenida Daniel José de Carvalho, que fica no Parque Real, foram apreendidos um automóvel e uma motocicleta.

Também durante o final de semana, outros lugares da cidade foram atendidos pela Operação Paz e Proteção: Núcleo Habitacional 18 de Agosto, no Jardim Campanário; e no Jardim Canhema (Área da Torre). Nesses locais não houve apreensão.

“Como está claro e explicitado no nome da Operação, o objetivo da GCM é garantir à população de Diadema, o direito à ‘Paz e Proteção’. Por isso, aqueles em situações irregulares serão notificados ou apreendidos conforme determina a legislação vigente”, resume o Comandante GCM, Edivaldo Mendes. “O reconhecimento e gratidão da comunidade a cada nova Operação são motivações muito especiais para a nossa Guarda Civil Municipal”, afirma o Comandante.

O que é a Operação Paz e Proteção da GCM

Criada pela Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, a Operação Paz e Proteção visa impedir que pancadões e outras festas clandestinas aconteçam no município. Para isso, o trabalho é realizado pela GCM em conjunto com a Polícia Militar.

O princípio da Operação Paz e Proteção é o da prevenção/inteligência, por isso, para evitar confrontos, as equipes policiais ocupam o território antes da aglomeração. Semanalmente, o trabalho é planejado e avaliado pela GCM e PM. Os locais a serem patrulhados são previamente mapeados.