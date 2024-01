GCM de Diadema detém homem com drogas no Jardim Inamar

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema deteve ontem, 15/1, um indivíduo com drogas nas imediações da Escola Municipal Carolina Maria de Jesus, no Jardim Inamar. O flagrante foi efetuado por uma equipe de moto patrulhamento durante ronda de apoio ao Programa Bairro Seguro.

Segundo o Comando da Corporação, os motociclistas da GCM passavam pelo local quando notaram que o referido indivíduo, ao avistar a presença dos guardas, tentou fugir correndo, mas foi prontamente capturado. Com ele, os guardas civis encontraram uma bolsa contendo quantidade significativa de substâncias aparentemente entorpecentes.

O indivíduo detido e todo o material apreendido com ele foram levados para o 3º Distrito Policial de Diadema, no Jardim Canhema.

De acordo com o Comando da GCM de Diadema, o Programa Bairro Seguro realizou no ano passado 104 operações, sendo uma semana em cada centro comercial de bairro. No mesmo período, foram visitados 2.215 estabelecimentos comerciais da cidade.

O que é o “Programa Bairro Seguro”

Criado em março de 2022 pela Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o Programa Bairro Seguro mapeia os principais centros de bairro. Nele, a GCM estreita o relacionamento com os estabelecimentos comerciais e os próprios municipais, como escolas, centros culturais, ginásios esportivos e outros.

Semanalmente, a GCM seleciona um bairro diferente para receber o policiamento preventivo e comunitário intensificado, por meio de viaturas, motocicletas e a pé. Nesta semana, o efetivo do Programa está empenhado no policiamento do centro comercial do Jardim Inamar.

Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema, o Bairro Seguro foi concebido para ampliar a sensação de segurança dos munícipes nos territórios, inibindo por meio da presença da GCM, crimes relacionados à circulação de pessoas, como furtos e roubos.

Além disso, o Programa também visa fortalecer o vínculo e o diálogo permanente com a comunidade, por meio de comerciantes e moradores.