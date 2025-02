GCM de Diadema apreende 64 carcaças de motos roubadas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema realizou, nesta terça-feira (25), a maior apreensão de quadros de motocicletas já registrada na cidade. Durante uma operação no bairro Campanário, os agentes encontraram 64 carcaças de motos, das quais 41 tinham registro de furto ou roubo. A ação ocorreu após uma denúncia anônima sobre a desova de veículos em uma área de mata na Rua Alfenas.

GCM/Diadema

A operação faz parte do trabalho contínuo da Prefeitura de Diadema para coibir crimes como o desmanche ilegal de veículos. A localização das carcaças levanta suspeitas de que o local fosse utilizado para descarte de peças após o desmonte das motos roubadas. Segundo a GCM, a ação demonstra a importância das denúncias feitas pela população, que contribuem diretamente para o combate à criminalidade.

Em nota oficial, a Prefeitura de Diadema reafirmou seu compromisso com a segurança pública e informou que a ocorrência foi encaminhada ao 3º Distrito Policial, onde as investigações serão conduzidas para identificar os responsáveis pelo crime. A polícia pretende cruzar os registros das carcaças com ocorrências de furto e roubo para tentar localizar possíveis vítimas e mapear a atuação de quadrilhas especializadas.

Compromisso com a segurança pública

A Prefeitura destacou que seguirá apoiando operações que visam reduzir os índices de criminalidade no município. A ação da GCM é parte de um conjunto de estratégias para ampliar a fiscalização de áreas de risco, combater o crime organizado e proteger a população.

A colaboração da sociedade continua sendo fundamental para o sucesso dessas operações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos canais oficiais da Prefeitura e da GCM.