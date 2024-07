GCM aposentado é investigado por tentativa de homicídio em SP

Um agente aposentado da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de é investigado por suposta tentativa de homicídio e denunciação caluniosa. Ele é suspeito de ter atingido dois jovens com tiros na última segunda-feira (22) no bairro Cidade Dutra, na zona sul da capital.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 21h na rua Armando Vieira. O GCM Jorge Joaquim do Nascimento, 63, afirmou que atirou contra as vítimas porque presenciou uma tentativa de assalto. De acordo com a corporação, Nascimento não apresentou advogado.

O caso foi registrado inicialmente como tentativa de roubo de veículo, legítima defesa, disparo de arma de fogo e localização/apreensão de objeto, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Depois, passou a ser investigado como tentativa de homicídio e denunciação caluniosa por meio de inquérito policial instaurado no 48º DP (Cidade Dutra).

Testemunhas disseram à polícia que a versão apresentada pelo GCM não era verdadeira, que os jovens eram conhecidos no bairro e que o suspeito desceu do carro e simplesmente passou a atirar.

A Polícia Civil afirma que depois encontrou imagens de câmeras de segurança da região que confirmaram a versão das testemunhas.

As imagens mostram um homem parado na calçada. Ele esperava seu irmão, Jonas de Sousa, 29, MC conhecido na região, e um amigo, Anderson Lima, 25. Cada um chegou em uma motocicleta, e o trio ficou conversando.

O vídeo então mostra quando o guarda passa de carro. Ele para o veículo alguns metros à frente, volta a pé e atira contra o grupo. Dois deles correm e um tenta fugir com a moto, mas não consegue.

O MC levou um tiro no joelho, e Anderson foi atingido quatro vezes, principalmente na região do abdômen. Os dois estão internados, e o estado de saúde de Anderson é grave.