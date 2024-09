Gaviões pede para Corinthians não entrar em campo contra Flamengo

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, pediu para o time não entrar em campo contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil caso a CBF não volte atrás na decisão de alterar a data do segundo jogo.

A organizada afirma que o Corinthians e demais clubes precisam “tomar atitudes mais duras” para respeitarem as instituições e os torcedores, em nota publicada nas redes sociais. “As suas decisões sem critérios e partindo apenas de interesses individuais não podem ser aceitos. O Corinthians e demais clubes do país precisam tomar atitudes mais duras para que esses dirigentes tomem vergonha na cara e respeitem às instituições e seus torcedores”.

A mudança de data foi uma “decisão vergonhosa”, diz a Gaviões. “A decisão vergonhosa divulgada neste sábado (28) não pode ser aceita. Ela foi tomada sem o respaldo do regulamento e sem a aprovação do Corinthians – e essa é uma disputa que os dois precisam sair de igual e sem prejuízos”.

A Gaviões também pede que o Corinthians não entre em campo caso a mudança de data não seja desfeita e critica a organização do futebol brasileiro. “Enquanto observamos outros esportes crescerem de forma organizada, ainda nos limitamos ao básico e amador do futebol brasileiro, pois, infelizmente, o 7 a 1 ainda não serviu de lição para quem comanda o futebol no país”.

Caso a CBF siga privilegiando o time carioca e não volte atrás na decisão individual, esperamos que o Corinthians não aceite a mudança de jogo e não entre em campo contra o Flamengo.

Gaviões da Fiel, em nota

Mudança de data

Os jogos de ida da Copa do Brasil serão disputados na próxima quarta-feira (2). Atlético-MG e Vasco se enfrentam às 19h15 (de Brasília), e Flamengo e Corinthians entram em campo às 21h45.

Os duelos de volta serão disputados no final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Vasco x Atlético-MG será no dia 19, às 18h30. Corinthians x Flamengo, será no dia 20, às 16h.

As partidas decisivas dos confrontos estavam previstas para o dia 17 de outubro, mas foram alteradas. A CBF alegou que precisou fazer a mudança após a divulgação do calendário das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana.

A CBF também citou a Data Fifa. A entidade afirmou que uma das razões foi o fato dos jogos entre seleções irem até o dia 15 de outubro, dois dias antes da previsão anterior para os duelos de volta da Copa do Brasil.

Flamengo e Atlético-MG haviam pedido alteração nas datas. Corinthians e Vasco, respectivamente, haviam se mostrado contra às solicitações, inicialmente. A CBF informou que ouviu todas as partes envolvidas.

Os jogos dos semifinalistas no Brasileirão durante os dias 19 e 20 de outubro foram antecipados. Eles serão colocados nos dias 16 e 17 de outubro.