Gaviões da Fiel enfrenta desafios na campanha de doações para quitar dívida do Corinthians

Após um início promissor, a campanha de doações promovida pela torcida organizada Gaviões da Fiel, destinada a ajudar o Sport Club Corinthians Paulista a quitar sua dívida de R$ 700 milhões com a Caixa Econômica Federal pela construção da Neo Química Arena, apresenta sinais de estagnação. Com cerca de um mês de atividade, o total arrecadado até o momento alcança aproximadamente R$ 33,6 milhões, representando apenas 4,8% da meta estipulada.

Lançada em 27 de novembro e com previsão para permanecer ativa até maio de 2025, a iniciativa busca atingir uma média diária de contribuições em torno de R$ 1,12 milhão. O valor mínimo para participação é fixado em R$ 10.

No ranking das doações, a empresa Fatal Model se destaca como a maior contribuinte até agora, tendo doado R$ 200 mil para auxiliar o clube na contratação do jogador francês Paul Pogba. Em segundo lugar, a BPC Promoção e Eventos, responsável por organizar eventos da Gaviões, contribuiu com cerca de R$ 100 mil. O canal de YouTube “Povo Escolhido”, gerido pelo influenciador Cacá Catalão, segue na terceira posição com uma arrecadação de R$ 60 mil.

Dentre os apoiadores famosos que se juntaram à causa estão nomes como o apresentador Serginho Groisman e o goleiro Cássio, ídolo corinthiano atualmente atuando pelo Cruzeiro. Outros ex-jogadores como Emerson Sheik e figuras políticas como o deputado Milton Leite também contribuíram para a campanha.

A Gaviões da Fiel permanece otimista quanto à possibilidade de intensificar a arrecadação ao longo de 2025. Para isso, a torcida organizada recrutou diversos embaixadores corintianos para promover e divulgar a campanha. Entre eles estão atletas ativos como Ángel Romero e Thamires, além de ídolos históricos como Neto e Basílio. Personalidades da mídia e da música, incluindo Alessandra Negrini e Sabrina Sato, também figuram entre os representantes da causa.

Se a meta não for atingida até o término da campanha, os valores arrecadados serão utilizados para renegociar as pendências financeiras com a Caixa Econômica Federal. As doações são realizadas exclusivamente por meio do sistema PIX, direcionadas a uma conta específica do banco. É importante ressaltar que os fundos não passarão pelos cofres do Corinthians ou por contas vinculadas à torcida organizada.

Qualquer interessado pode fazer doações a partir de R$ 10 e quantas vezes desejar. Para participar, é necessário realizar um cadastro no site oficial (www.doearenacorinthians.com.br), fornecendo informações pessoais como nome completo, CPF ou CNPJ, celular, e-mail e endereço. O pagamento é facilitado pela geração de um QR code via PIX.

Os colaboradores receberão um certificado de doação emitido pelo clube. Aqueles que contribuírem com valores superiores a R$ 100 terão seus nomes exibidos em um mural que será instalado na Neo Química Arena. O site da campanha oferece ainda uma funcionalidade que permite aos torcedores acompanhar em tempo real o progresso das doações.