Gaviões, Corinthians e Caixa assinam vaquinha para quitação da Arena

Gaviões da Fiel, Corinthians e a Caixa Econômica Federal assinam nesta sexta-feira (18) o Protocolo de Intenções sobre a dívida contraída pelo clube na construção do estádio. Trata-se do documento para regularizar a “vaquinha” proposta pela torcida organizada.

As três partes se reúnem às 16h (de Brasília) em São Paulo. Eles atenderão à imprensa após a assinatura do documento.

A ideia da vaquinha surgiu da organizada para contribuir com a quitação da dívida do estádio. A proposta recebeu apoio do clube e da Caixa.

Com a vaquinha oficializada, os torcedores pagarão diretamente na conta da Caixa, sem a possibilidade de movimentação da conta pela organizada ou pelo Corinthians.

Ainda não há uma chave Pix oficial para a vaquinha. No último mês, golpistas lançaram uma falsa vaquinha nas redes sociais.

A dívida do Corinthians com o banco estatal gira em torno de R$ 700 milhões. O débito se refere aos juros do financiamento de R$ 400 milhões feito no BNDES, por intermédio da Caixa, para a construção da Neo Química Arena, no início da última década.