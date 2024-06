Gaúcho lidera luta pela maior premiação do automobilismo brasileiro

O Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu, será o palco da terceira etapa da temporada 2024 da Stock Series neste fim de semana (29 e 30/06). O embate vai representar mais um capítulo na luta pelo título da divisão de acesso e pelo superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões, para levar o campeão ao grid da Stock Pro no ano que vem. E ainda que alguns nomes comecem a despontar como fortes candidatos, o campeonato ainda está no seu início e tem muito espaço para novos ‘players’, que vão acelerar neste fim de semana na exigente e técnica pista de 3.493 metros e 14 curvas, percorridas em sentido anti-horário.

Dono de três vitórias e seis pódios até agora em 2024, o gaúcho Arthur Gama lidera o campeonato. O piloto da Artcon Racing soma 156 pontos, reflexo de uma campanha em que terminou ou em primeiro ou em segundo lugar nas seis provas disputadas por enquanto. Contudo, o porto-alegrense tem adversários de muito nível na busca pela maior premiação do automobilismo brasileiro.

Enzo Bedani desponta como oponente direto de Gama na batalha pelo título da Stock Series. Mais jovem vencedor da história da categoria de acesso, o paulista de 16 anos tem três pódios no campeonato, com uma vitória (em Cascavel) e dois segundos lugares, obtidos em Interlagos e no oeste do Paraná. Com o carro #98 da W2 Racing ProGP, Enzo soma 133 pontos e está na vice-liderança da tabela.

Uma vez que a cada etapa estão em jogo 84 pontos, a diferença entre os dois (23 tentos) é bastante apertada, o que faz toda corrida ser bastante importante e até decisiva para os rumos da luta pela taça.

Quem também faz bom papel em 2024 é Gustavo Frigotto, o piloto com mais experiência no grid da Stock Series. Depois de dois anos longe das pistas, o curitibano está de volta ao automobilismo nesta temporada com a Artcon Racing, chefiada por Edson Ricarte, e vem se notabilizando por frequentar os cinco primeiros, com destaque para três top-3 conquistados. ‘Comendo pelas beiradas’, Frigotto, de 29 anos, aparece em terceiro no campeonato, com 109 pontos.

Um dos bons nomes deste começo da temporada é Alfredinho Ibiapina. Impulsionado pela sua primeira vitória na Stock Series, obtida no desfecho da etapa de Cascavel, o paranaense chega ao interior paulista como quarto colocado, com 98 pontos. Daí em diante, seis pilotos são separados por apenas 11 tentos e chegam ao Velocitta com potencial para subir bem na tabela: Felipe Barrichello Bartz (81 pontos), Bruna Tomaselli e Guto Rotta (80), Mathias de Valle (75), Vinícius Papareli (73) e Erick Schotten (70), fechando o top-10.



Programação e transmissão — De acordo com o site especializado ‘Climatempo’, o fim de semana da etapa do Velocitta será de céu parcialmente nublado na sexta-feira e no sábado, e de frio no domingo, com a temperatura ambiente chegando a uma máxima de 19ºC, com 11% de chance de chuva.

O cronograma da Stock Series em Mogi Guaçu começa na sexta-feira, quando serão realizados dois treinos livres. O sábado trará mais um treino, a classificação — que definirá o grid de largada das duas primeiras provas da rodada — e a primeira corrida do fim de semana, a partir de 13h35.

O domingo tem na programação mais duas corridas, no período da manhã, começando a partir de 10h10. A Stock Series tem transmissão ao vivo do canal oficial da Stock Car no YouTube, BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv, canal do Motorsport.tv Brasil no YouTube, canal do site Grande Prêmio no YouTube, MAVTV Brasil, MAVTV América do Norte, Portal High Speed e Parc Fermé, com narração em italiano.



Programação no Velocitta

Quinta-feira, 27 de junho

12h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 1

13h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 1

14h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 2

15h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 2

16h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 3

16h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 3



Sexta-feira, 28 de junho

08h10 – Stock Series – Shakedown

08h30 – Stock Car Pro Series – Shakedown

09h15 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookie)

09h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

10h50 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

13h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

14h40 – Stock Car Pro Series – Corrida principal – etapa 2 (50 minutos + 1 volta)

16h05 – Stock Series – Treino Livre 2

16h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

Sábado, 29 de junho

07h50 – Stock Series – Treino Livre 3

08h25 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

10h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

11h00 – Stock Car Pro Series – Classificação

12h00 – Stock Series – Classificação

12h20 – Visitação aos Boxes

13h35 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14h45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16h00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint – etapa 5 (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 30 de junho

08h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

10h10 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

10h50 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

11h40 – Visitação aos Boxes

14h00 – Stock Car Pro Series – Corrida principal – etapa 5 – GP Toyota 100 (50 minutos + 1 volta)



Classificação do campeonato após 2ª etapa (top-10):

1º – Arthur Gama, 156 pontos

2º – Enzo Bedani, 133

3º – Gustavo Frigotto, 109

4º – Alfredinho Ibiapina, 98

5º – Felipe Barrichello Bartz, 81

6ª – Bruna Tomaselli, 80

7º – Guto Rotta, 80

8º – Mathias de Valle, 75

9º – Vinícius Papareli, 73

10º – Erick Schotten, 70