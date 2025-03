Gatilhos da traição: psicóloga explica o que pode causar esse comportamento

A traição, uma das mais dolorosas rupturas na confiança entre parceiros, é frequentemente desencadeada por diversos fatores subjacentes. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil observou um aumento de 106% no número de divórcios na última década, com uma parcela significativa desses casos surgindo durante a pandemia. Contudo, as razões que motivam tais comportamentos muitas vezes são mais complexas do que se imagina.

Quando um indivíduo opta pela traição, muitas vezes busca justificativas para sua ação, que vão desde a falta de comunicação até o cansaço da convivência diária. No entanto, especialistas alertam que os fatores que levam à infidelidade são mais profundos e variados.

A psicóloga Thaís Araújo, especialista em dinâmicas de relacionamentos amorosos, explica que a traição pode ser vista como um catalisador para crises já existentes na relação. Segundo ela, esse ato pode emergir como um chamado para enfrentar problemas subjacentes, resultando em uma separação ou na resolução da crise. “Em algumas situações, a traição também pode ser uma forma de vingança ou uma tentativa inconsciente de infligir dor ao parceiro, especialmente em relações caracterizadas por abusos”, afirma Araújo.

Além disso, a repetição de padrões familiares desempenha um papel significativo nas escolhas feitas pelos indivíduos. Araújo observa que muitos podem inconscientemente reproduzir comportamentos observados na infância, como a traição por parte de um dos pais. “Isso geralmente está ligado a feridas emocionais não resolvidas, como abandono ou solidão. A traição pode refletir uma fragilidade emocional e uma incapacidade de estar sozinho, levando à busca por múltiplas relações simultâneas”, acrescenta.

Entender os gatilhos da traição é apenas o primeiro passo; prevenir-se contra essa situação extrema requer uma análise cuidadosa na escolha do parceiro. “Uma das decisões mais impactantes que tomamos é sobre com quem decidimos nos relacionar. Não há outra escolha que possa causar tantos traumas e impactos psicológicos quanto uma decisão amorosa equivocada”, destaca Araújo.

Embora não exista um manual definitivo para evitar a traição, o diálogo continua sendo fundamental para o fortalecimento das relações. “A comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável. É essencial expressar quando algo não está funcionando e incentivar o outro a fazer o mesmo, permitindo que os casais enfrentem juntos os desafios da convivência. É vital sair do mundo idealizado e encarar a realidade do relacionamento para encontrar soluções eficazes”, conclui a psicóloga.