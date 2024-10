Negócio de impacto que promove a transformação educacional, social e cultural de jovens e adultos das periferias brasileiras através da gastronomia, a Gastronomia Periférica é finalista do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, que chega à sua 12ª edição acumulando mais de 100 ações reconhecidas e quase mil inscritas de todas as regiões do Brasil. Este ano, das 26 finalistas, 10 serão contempladas nas categorias “experiências” e “gestão e governança”.

“A sustentabilidade é um dos principais pilares dos nossos cursos de formação em gastronomia, inclusive nos restaurantes-escola, onde os alunos experienciam a parte prática. O aproveitamento integral dos alimentos, a comida sazonal, orgânica, o contato com produtos adquiridos de produtores periféricos e reciclagem do lixo orgânico, integram a rotina e o processo de aprendizado deles”, explica Adélia Rodrigues, responsável pela gestão pedagógica da Gastronomia Periférica.

A cerimônia da premiação acontecerá no dia 9 de novembro, em parceria inédita com a Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), em Gramado, na Serra Gaúcha. Além da premiação nas duas categorias, haverá ainda “Menção Honrosa” e “Destaque” durante o evento, onde os vencedores serão revelados e reconhecidos por suas contribuições ao turismo sustentável.

“Concorrer a premiações qualificadas, de grande porte, trazem mais reconhecimento ao nosso trabalho e reafirmam o nosso compromisso, que é continuar gerando impacto positivo na quebrada pelo Brasil afora. Estar na final já tem um significado muito importante para nós”, completa Edson Leite, gestor de Novos Negócios da Gastronomia Periférica.

O Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, primeira premiação no mundo a receber a chancela da Organização Mundial do Turismo (OMT), conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e do Ministério do Turismo.