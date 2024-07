Gastronomia, música e arte na agenda de julho do Museu da Energia de Salesópolis

No mês de julho, o Museu da Energia de Salesópolis oferece atividades culturais, gastronômicas e ecológicas para o público em geral e grupos fechados. Nos eventos abertos, a programação é diversificada e gratuita para atrair visitantes de todas as idades e comemorar os 24 anos de história do Museu. “No mês de nosso aniversário, queremos reafirmar o Museu da Energia de Salesópolis como um ponto de encontro da história, cultura e arte não só para os turistas, mas também para a população”, afirma Simone Villegas, coordenadora da unidade.

A programação começa com a Trilha do Tangará, uma trilha autoguiada, aberta ao público a partir de 7 anos, que ocorre de terça a sábado no mês de julho, em dois horários, às 10h e às 14h. A atração propõe um contato intenso com a natureza, resgatando o olhar científico de nossos visitantes.

No mês ainda ocorre o Piquenique no Museu, disponível nos dias 4, 11, 18 e 25/07. A atividade oferece aos visitantes os espaços do Museu, como quiosques, jardins, jogos educativos e também toalhas de chão, para a realização de um piquenique de primeira. A atividade incentiva a conexão entre as famílias por meio de momentos relaxantes e de contemplação da natureza, sendo possível escutar o canto dos pássaros e o som da cachoeira.

No dia 05/07, com o espetáculo teatral Circus: A Nova Tournée, apresentado pela Cia. Circo de Bonecos. Encenado pelos artistas reconhecidos internacionalmente Claudio Saltini e Teka Queiroz, o teatro de bonecos homenageia o universo circense com esquetes bem-humoradas e linguagem clown.

A atividade será realizada para crianças e jovens atendidos pela Associação “Caminhando Juntos” – ACAJU, Associação sem fins lucrativos de Salesópolis que apoia a população carente do município. Há 5 vagas adicionais para o público infanto-juvenil geral, mas é preciso fazer a inscrição nos canais de contato do Museu (WhatsApp 11 99115-0020 ou salesopolis@museudaenergia.org.br).

No dia 06/07, acontece o passeio da Trilha da Fenda, oficina de gastronomia e apresentações musicais. A caminhada consiste em ir até a fenda natural que permite contemplar a cachoeira dos Freires e será realizada pela manhã. Os participantes vão percorrer um trecho de Mata Atlântica e entrar em contato com a fauna e flora locais.

Ainda de manhã, acontece a gastronomia com Santino Chaves, mestre da culinária popular que vai preparar o Afogado, prato típico da cidade consumido em festividades. Parte das refeições serão destinadas ao público.

As apresentações musicais se realizam à tarde, conduzidas pelos Grupos de Moçambique “Firmes na Fé” e “Origens de Salesópolis”, além do Grupo “Fuá de Cá”. O objetivo é promover apresentações musicais e culturais oriundas do município e trazer danças folclóricas e elementos da cultura africana.

A proposta também é oferecer vivências rítmicas ao público através dos instrumentos de percussão que ficarão à disposição do público local sob orientação dos músicos e brincantes. Após o momento de apresentação dos instrumentos e introdução musical, os grupos que se formarem participarão de uma jornada rítmica inclusiva com os músicos.

Parceria

Em parceria com a EDP Brasil, o Museu realiza em 05/07 as oficinas de arte Confecção de Biojóias e gastronomia Saberes e Sabores para o público atendido pela ONG Contagie Kairós.

Na oficina de biojóias, a artesã e artista Caroline (Cacá) Sena, do ateliê Hoje Tá Pra Arte, ensina a confeccionar peças decorativas com materiais provenientes da natureza. O objetivo é promover consciência ambiental e valorização dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que se estimula a criatividade e o desenvolvimento de habilidades manuais.

Na gastronomia, as chefs Meire Meloni (Arte em Culinária) e Maria José (Sabores da Roça) vão mostrar como preparar pratos com frutas nativas da Mata Atlântica, incluindo o cambuci, uvaia e palmito-juçara. A proposta é incentivar a alimentação saudável e a sustentabilidade.

Serviço

Programação de julho

Local: Museu da Energia de Salesópolis – Estrada dos Freires, km 06 – Salesópolis-SP

Atrações:

– De terça-feira a sábado de julho em dois horários, às 10h e às 14h – Trilha do Tangará

Público: Acima de 7 anos

– 04, 11, 18 e 25/07 das 10h às 15h – Piquenique no Museu

Público: geral

– 05/07 às 10h – Oficina Confecção de Biojóias

Público: Jovens atendidos pela ONG Contagie Kairós (limite de 15 pessoas)

– 05/07 às 10h – Oficina Gastronomia Saberes e Sabores

Público: Jovens atendidOs pela ONG Contagie Kairós (limite de 15 pessoas)

As demais atividades de julho são gratuitas e é necessário fazer inscrição prévia no WhatsApp do Museu da Energia Salesópolis (11) 99115-0020 ou e-mail salesopolis@museudaenergia.org.br

– 05/07 às 14h – Espetáculo Teatral Circus: A Nova Tournée com a Cia. Circo de Bonecos

Público: 40 crianças e jovens atendidas pela Associação “Caminhando Juntos” – ACAJU. Há 5 vagas adicionais para o público infanto-juvenil geral

– 06/07 às 10h – Trilha Desbravando a Fenda

Público: Acima de 7 anos (limite de 15 pessoas)

– 06/07 das 12h às 14h – Gastronomia Local: prato típico “Afogado”

Público: geral (limite de 100 participantes). As refeições serão destinadas aos prestadores de serviço, grupos participantes e público espontâneo.

– 06/07 das 13h às 16h – Apresentações musicais e culturais com os grupos “Firmes na Fé”, “Origens de Salesópolis” e “Fuá de Cá”

Público: geral