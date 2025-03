Gastronomia e Fé: Conheça Restaurantes e Atrativos Árabes em SP

No Dia Nacional da Comunidade Árabe, celebrado em 25 de março, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) celebra a diversidade cultural do estado com uma série de indicações de restaurantes e atrativos turísticos que oferecem experiências autênticas da culinária árabe, como esfihas, quibes, charutos de folha de uva e muitos outros pratos típicos, além de atrativos para visitação ou contemplação no Estado.

A imigração árabe para o Brasil teve início em meados de 1870, e, de acordo com uma pesquisa encomendada pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, cerca de 11,6 milhões de brasileiros têm ascendência árabe, o que representa aproximadamente 6% da população brasileira. Em 2023, a Setur-SP lançou o Guia Turístico Halal, que reúne eventos e atrativos que atendem à necessidade deste público e a capacitação de mais de 800 profissionais dos ramos de hotelaria, bares e restaurantes, guias de turismo e agentes de viagens, para que atendam cada vez melhor os visitantes muçulmanos, e de origem árabe.

Além disso, São Paulo oferece um vasto leque de atrações turísticas que celebram a cultura árabe. O bairro Bexiga abriga diversos restaurantes e comércios de influência árabe, que servem pratos autênticos da culinária do Oriente Médio. A cidade também conta com mesquitas e centros culturais, como o Centro Cultural Árabe e a Mesquita Brasil, que são locais de visitação importantes, onde é possível aprender mais sobre a história, religião e costumes dessa rica comunidade. São Paulo também abriga eventos culturais, como feiras e festivais, que destacam a gastronomia, música e dança árabe, proporcionando uma imersão cultural única.

O turismo religioso em São Paulo comporta a movimentação anual de mais de 32 milhões de visitantes em seus principais destinos, muitos deles buscando conhecer locais de culto e patrimônio cultural que refletem a importância da religião e da fé na vida da comunidade árabe, o que consolida São Paulo, com sua diversidade e acolhimento, como um destino ideal para quem busca vivenciar e explorar a cultura árabe no Brasil.

Confira a seguir uma lista com dicas de restaurantes e atrativos de origem árabe para visitar em SP:

Zain: Restaurante aberto diariamente das 12h às 23h, com um cardápio variado além das esfihas. Às terças-feiras, oferece apresentações de danças tradicionais do Oriente Médio durante o jantar.

Sainte Marie Gastronomia: Sob a direção do chef Stephan Kawijian, mistura tradição e inovação na culinária árabe. O chef criou o “fofoñol”, um dialeto único, que também é usado nos cardápios, tornando a experiência divertida.

Almanara: Fundado em 1950, o Almanara introduziu a culinária árabe no Brasil, com sucesso imediato. Possui 14 unidades em São Paulo e oferece um rodízio de pratos árabes na filial da Praça da República.

Rosa do Líbano: Restaurante no centro de São Paulo com cardápio repleto de shawarmas, esfihas e outros pratos clássicos. Destaca-se pela autenticidade e preços acessíveis.

Zingo & Ringo: Comandado pelo chef sírio Bassem Koussa, o restaurante é conhecido pela autenticidade dos pratos e pelo compromisso social, empregando refugiados sírios e palestinos. Oferece rodízio de pratos árabes.

Baruk Cozinha Árabe: Ambiente moderno e acolhedor, com decoração que mistura arte e cultura árabe. O cardápio inclui esfihas, quibes, charutos de folha de uva, beirutes e outros pratos típicos.

Restaurante Halim: Fundado por Halim Sultan, imigrante libanês, o restaurante oferece uma culinária familiar criativa, com pratos autênticos do Oriente Médio. Está localizado no bairro Paraíso.

Kibe Kibe Restaurante: Oferece uma experiência “slow food” com buffet de pratos frios, como homus e coalhada seca, além de pratos quentes como esfihas, kibes e kafta, servidos à mesa.

Arábia: Inaugurado em 1988, o Arábia é conhecido pela culinária libanesa autêntica. Foi premiado várias vezes como o melhor restaurante árabe de São Paulo, oferecendo pratos tradicionais como quibes, esfihas e doces árabes.

Saj Restaurante: Com cinco unidades e delivery, o Saj oferece uma experiência sofisticada de culinária árabe, com pratos libaneses em um ambiente acolhedor, ideal para uma noite especial.

Tenda do Nilo: Comandado pelas irmãs Xmune e Olinda, o restaurante no Paraíso é famoso pela hospitalidade e pratos árabes, como quibe, faláfel e o fatte, um pão árabe com carne, grão-de-bico e coalhada. Aos sábados, o local costuma ter filas de espera devido à sua popularidade.

Make Hommus. Not War: Considerado um dos melhores restaurante árabes do país, a Make Hommus. Not War está localizada na Rua Oscar Freire, 2270. A primeira homuseria do Brasil tem como especialidade a famosa pasta de grão-de-bico aerada. O diferencial é que o homus é preparado com diferentes ingredientes, como ovos estralados cozidos no molho de tomate e falafel egípcio.

Club Homs: Fundado em 1920 por imigrantes sírios, o Club Homs tornou-se um importante ponto de encontro para a comunidade árabe em São Paulo. Localizado na Avenida Paulista, o clube oferece eventos, festivais gastronômicos e atividades de lazer, além de uma biblioteca com itens históricos sobre a imigração árabe no Brasil.

Al Zahra: Criada pela empresária Julia De Biase após viver nos Emirados Árabes, a loja Al Zahra oferece perfumes árabes e produtos relacionados, como essências de sândalo, almíscar e patchouli. Além disso, a loja comercializa incensários árabes e o bakhoor, um incenso especial feito de carvão.

Mesquita Brasil: Fundada em 1929, é a primeira mesquita da América Latina e o templo islâmico mais antigo do Brasil. Localizada no Pari, São Paulo, a mesquita é famosa pela sua arquitetura e é aberta para visitação, com regras de vestimenta para quem deseja entrar.

Palacete Rosa: Construído em 1927 pela família libanesa Jafet, o Palacete Rosa no Ipiranga reproduz o interior das mesquitas mais ricas do Oriente Médio. Atualmente, o local recebe eventos como casamentos e está aberto ao público para visitações.

Museu da Imigração: Localizado na Mooca, o Museu da Imigração foi a antiga Hospedaria do Brás, onde os imigrantes ficavam ao chegar ao Brasil. Em homenagem ao Dia Nacional da Comunidade Árabe, o museu realiza eventos, como exibição de curtas e palestras, em parceria com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB). O evento também pode ser acompanhado online.

Mesquita Omar Ben Abed AlAziz: Inaugurada em 1990 em Jundiaí, a mesquita possui arquitetura do Oriente Médio, com paredes pintadas à mão, carpetes que indicam a direção de Meca e um lustre imponente. Sua parte externa é decorada com trechos do Alcorão e oferece aulas de árabe e religião islâmica aos sábados.

Mesquita do Brás: Inaugurada em 1987, a Mesquita Mohammad Mensageiro de Deus (S.A.A.S.), conhecida como Mesquita do Brás, é um templo islâmico xiita localizado no bairro do Brás, próximo ao centro de São Paulo. Sua construção foi iniciativa da Associação Beneficente Islâmica do Brasil. Em 2015, passou por uma reforma, que incluiu o reposicionamento do mishrab (nicho que indica a direção de Meca) e a reorientação do salão de orações. É um importante local de culto islâmico na cidade.