Gastronomia e cultura de mais 33 países são destaques de festival em São Paulo

Nos dias 24 e 25 de agosto, São Paulo, a mais cosmopolitana das capitais brasileiras, receberá o Festival Comidas & Músicas do Mundo. O evento vai reunir, além da gastronomia, atrações artísticas e folclóricas de mais de 33 nacionalidades de cinco continentes no bairro de Pinheiros, na saída do Metro Faria Lima (linha amarela).

Organizado por Cola em Sampa, canal de redes sociais com quase 500mil seguidores apaixonados por gastronomia, com patrocínio do aplicativo de desconto Melhor Checkin, o Festival Comidas & Músicas do Mundo chega com atrações, que incluem além de comidinhas típicas, shows musicais, apresentações de grupos folclóricos e oficinas de artes. O objetivo do projeto é valorizar a cultura mundial.

Sabores do mundo – Os visitantes poderão saborear delícias típicas da África do Sul, do Afeganistão, Alemanha, Angola, Argentina, Bélgica, Brasil, Camarões, China, Colômbia, Coréia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, Espanha, Grécia, França, Havaí, Índia, Itália, Jamaica, Japão, México, Nepal, Peru, Portugal, Polônia, Síria, Trinidade e Tobago, Turquia, Uruguai, Venezuela e Vietnã.

Para quem gosta de cervejas artesanais também estará bem servido, desde as clássicas cervejas alemãs e até as com lúpulo japonês. Aberto para visitantes de todas as idades, o evento conta ainda com barraca de doces e área de lazer para as crianças.

“Queremos envolver e levar o público a vivenciar as tradições cultivadas pelas colônias de imigrantes, que habitam a capital paulista, e a descobrir sons, ritmos e sabores de diversos cantos do mundo, seja por pratos com texturas e gostos familiares aos nossos, seja com algo completamente novo de lugares distantes, mas agora perto e reunidos em um só festival”, comenta Willian Vendramini, que criou o Cola em Sampa ao lado dos amigos Guilherme Caetano e Priscila Arantes há mais de quatro anos, para explorar e apresentar a comida do mundo em São Paulo pelas redes sociais.

Atrações culturais – Assim, o festival contará com shows embalados ao som de rock, jazz, bateria de samba, canções e Danças Folclóricas Russas, Regatton, Bollywood (ritmo dos filmes musicais da Índia) e outros estilos musicais. Unindo o tradicional com a modernidade, a programação destaca ainda as apresentações de danças folclóricas dos grupos de imigrantes. “Teremos inclusive um grupo de afegãos, acolhidos por uma Ong de refugiados, que estarão mostrando um pouco da sua gastronomia, cultura e dança”, complementa Vendramini.

Na parte de oficina, destaque para o espaço ‘Tambores do Mundo’, dedicado a street drums e ritmos percussivos de diferentes origens e estilos, com curadoria musical assinada por Ronaldo Bitello, fundador da Academia de Bateria de Rua, tradicional escola de formação de ritmistas de São Paulo.

Serviço:

Comidas & Músicas do Mundo

Data: dias 24 e 25 de agosto (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 21h

Local: Saída do Metro Faria Lima (linha amarela)

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 952 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05406-200

Entrada franca e Pet Friendly

Organização: Cola em Sampa

Patrocínio: Melhor Checkin

Apoio: Subprefeitura de Pinheiros

Sobre o Cola em Sampa – Criado há quatro anos por William Vendramini, Guilherme Caetano e Priscila Arantes, o canal digital especializado em gastronomia traz por meio de blog, TikTok, Instagram e YouTube, dicas de eventos e endereços em São Paulo, onde os amantes da gastronomia podem saborear os melhores lanches, pratos da culinária brasileira e internacional. Saiba mais no blog e no Instagram/@colaemsampa do canal.