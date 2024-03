Gastronomia, aventura e as belezas de SP são atrativos do Estado na ITB Berlim

Começou nesta terça-feira, 5, na Alemanha, a ITB Berlim, que é considerada a maior feira de turismo do mundo por reunir um número significativo de expositores, visitantes e compradores, e por promover networking.

Neste ano, o evento acontece de 05 a 07 de março, no Messe Berlin, e reunirá cerca de 10 mil expositores de 180 países diferentes. Além disso, deve atrair mil compradores e 160 mil visitantes.

Diante da importância desse evento, o Estado de São Paulo marca presença na ITB Berlim, com posto de trabalho no estande da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

Nesta edição da feira, São Paulo apresenta para o mercado europeu o Parque Nacional da Serra da Bocaina, com a MW Trekking, empresa que oferece passeios de trekking e trilhas para a região. Além disso, o Estado apresenta as belezas do Vale do Ribeira, com destaque para o PETAR e o Parque Estadual da Caverna do Diabo, por meio do Visit Vale do Ribeira. Ainda, divulga a gastronomia paulista, com o Mercado Municipal de SP.

“Promovendo esses atrativos do nosso Estado na ITB Berlim, o nosso objetivo é destacar para o mercado europeu as várias opções de turismo de natureza que São Paulo oferece. Assim como a nossa cultura e a gastronomia paulista, que são riquíssimas”, disse Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

O turismo entre São Paulo e Alemanha

De acordo com dados da Embratur, em 2023, o Brasil recebeu 158.582 turistas alemães. Além disso, a Alemanha é um dos principais emissores de turistas para São Paulo. Então, o país europeu é um destino estratégico para promover SP, atrair turistas e gerar negócios.