Garth Hudson, último membro da The Band, morre aos 87 anos

Na última terça-feira, dia 21 de novembro, o mundo da música perdeu uma de suas figuras mais icônicas: Garth Hudson, o último membro remanescente da formação clássica da banda The Band, faleceu aos 87 anos. A informação sobre a causa da morte não foi divulgada, mas um comunicado enviado ao Toronto Star revelou que Hudson “faleceu pacificamente enquanto dormia” em um asilo localizado em Woodstock, Nova York.

Uma trajetória marcada por altos e baixos

Hudson residia na casa de repouso há vários anos. Em 2013, ele passou por dificuldades financeiras e foi despejado de sua residência em Kingston, após sete anos sem pagar aluguel. Durante este processo, seus pertences foram leiloados em uma liquidação de garagem, incluindo objetos significativos relacionados à sua carreira musical. A perda de sua esposa Maud, com quem compartilhou mais de quatro décadas de vida, em 2022, também marcou um período difícil em sua vida.

Antes do falecimento, Hudson enfrentou momentos de solidão. Em 2022, um admirador criou uma campanha online incentivando o envio de cartas para o músico, que se sentia “solitário e desvalorizado”. O último ato público de Hudson ocorreu em abril de 2023, quando fez uma aparição surpresa em um sarau em Kingston. Usando uma cadeira de rodas, ele apresentou uma emocionante versão da clássica música “Sophisticated Lady”, de Duke Ellington.

A contribuição histórica de Garth Hudson

A morte de Garth Hudson representa o fim de uma era para a The Band, que esteve ativa entre 1968 e 1977. Nascido em 2 de agosto de 1937, em Windsor, Canadá, Hudson destacou-se pelo seu domínio em diversos instrumentos musicais. Embora seja mais conhecido por seu talento no órgão, ele também era proficiente no piano, teclado, acordeon e saxofone. Muitos artistas renomados como Elton John e Billy Joel o mencionaram como uma influência significativa em suas carreiras.

Hudson foi considerado o principal arquiteto do som característico da The Band. Originalmente conhecida como The Hawks, a banda acompanhou o cantor Ronnie Hawkins entre os anos de 1958 e 1963. A partir daí, ganhou notoriedade ao se unir a Bob Dylan durante sua célebre turnê elétrica entre 1965 e 1966, um marco que transformou a apresentação do folk e do rock ao vivo.

Vale destacar que Hudson inicialmente hesitou em juntar-se à nova formação da banda. Ele estabeleceu como condição poder informar aos seus pais que estava trabalhando como professor de música para os outros integrantes.

A turnê mundial com Dylan teve um fim abrupto após um acidente de moto sofrido pelo cantor em 29 de julho de 1966. Apesar disso, os membros da banda continuaram a colaborar com Dylan antes de embarcarem em suas próprias jornadas musicais. O primeiro álbum solo do grupo, Music from Big Pink, lançado em 1968, é considerado um marco no gênero roots rock e influenciou muitos artistas famosos como Beatles, Rolling Stones e Eric Clapton.

Com a partida de Garth Hudson, a música perde não apenas um grande artista, mas também uma peça fundamental na história do rock e folk contemporâneos.