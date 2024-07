Garro faz golaço e arranca empate para o Corinthians contra o Grêmio

O Corinthians arrancou um empate por 2 a 2 com o Grêmio, nesta quinta-feira (25), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians e Grêmio empataram em um jogo muito mais disputado que bem jogado na arena do Corinthians. O Tricolor abriu o placar logo no primeiro minuto com Rodrigo Ely, levou o empate com Yuri Alberto de pênalti e desempatou no segundo tempo com Villasanti. No fim, Rodrigo Garro fez um golaço de fora da área para deixar tudo igual.

O Tricolor de Renato Gaúcho quase jogou água no chopp do Corinthians, que anunciou a Esportes da Sorte como patrocinadora máster no intervalo, atrasou a volta para o segundo tempo e irritou todo o elenco do Grêmio. O técnico Renato Gaúcho esperneou enquanto o Timão disparava fogos de artifício.

O pênalti de Kannemann em Romero que gerou muita reclamação do Grêmio foi o primeiro a favor do Corinthians em 19 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto converteu a penalidade máxima e quebrou um jejum de nove jogos sem marcar. Se não fizesse gol hoje, igualaria a maior “seca” desde que chegou ao Timão.

O empate deixa o Corinthians ainda em 14º lugar, com 19 pontos. O Grêmio é o 17º, com 15, e ainda está na zona do rebaixamento. O Timão voltará a campo para enfrentar o Atlético-MG, domingo, na Arena MRV. O Tricolor jogará contra o Vasco, no mesmo dia, na Arena Condá.

PRIMEIRO TEMPO MOVIMENTADO

O Grêmio precisou de um minuto para abrir o placar. Após cobrança de falta curta, Soteldo passou por Rodrigo Garro e cruzou na cabeça de Rodrigo Ely. Félix Torres não subiu.

O Corinthians não desanimou e criou as melhores chances. O empate, porém, veio em um pênalti polêmico de Kannemann em Romero assinalado com a ajuda do VAR. Yuri Alberto converteu aos 24 minutos.

Após o segundo gol, o jogo teve muito mais reclamação e faltas que bom futebol. O árbitro Alex Gomes Stefano perdeu o controle da partida e gerou revolta de ambas as equipes.

No minuto 50, Cristaldo marcou para o Grêmio, mas Nathan estava impedido na origem da jogada. No intervalo, o goleiro gremista Marchesín disparou: “Um time grande como o Corinthians não precisa de tanta ajuda”.

GARRO APARECE

O Corinthians anunciou o patrocínio master da Esportes da Sorte no intervalo, atrasou a volta ao segundo tempo e viu a festa frustrada no segundo tempo.

O cenário de um jogo feio na etapa final era basicamente o mesmo, mas o Grêmio foi “gostando do jogo” e melhorou com as substituições. Já Ramón Díaz resolveu improvisar Félix Torres na lateral direita e viu o zagueiro errar novamente no segundo gol.

Aos 30 minutos, Félix deu a bola no pé de Villasanti, que passou facilmente por André Ramalho e fuzilou Hugo Souza. 2 a 1.

Nos minutos finais, o Corinthians se lançou ao ataque mesmo com pouca organização e parecia que não conseguiria reagir até brilhar a estrela de Garro, o melhor em campo. O meia acertou um lindo chute de fora da área aos 41 minutos para empatar.

LANCES IMPORTANTES

Gol relâmpago. O Grêmio abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, quando Rodrigo Ely aproveitou assistência de Soteldo.

1 a 1. Aos 24 minutos, o Corinthians empatou com Yuri Alberto, de pênalti.

Anulado. No minuto 50, Cristaldo desempatou para o Grêmio, mas o lance foi anulado por impedimento de Nathan.

2 a 1. Aos 30 minutos do segundo tempo, Félix Torres saiu jogando errado e Villasanti aproveitou para desempatar.

2 a 2. Aos 41 minutos do segundo tempo, Rodrigo Garro acertou um lindo chute de fora da área para deixar tudo igual.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x GRÊMIO

CORINTHIANS

Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho (Charles), Ryan (Wesley), Raniele, Rodrigo Garro e Hugo; Romero (Igor Coronado) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz

GRÊMIO

Marchesín, Jemerson, Kannemann e Rodrigo Ely; Fábio (João Pedro), Villasanti, Edenilson (Pepê) e Reinaldo; Nathan (Gustavo Nunes), Cristaldo (Du Queiroz) e Soteldo (Arezo). Técnico: Renato Gaúcho

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Juiz: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Bruno Boschilia (FifaPR) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)

Cartões amarelos: Cacá (Corinthians) e Rodrigo Ely (Grêmio)

GOLS:

Corinthians: Yuri Alberto, aos 24 minutos do 1T, e Rodrigo Garro, aos 41 minutos do 2T

Grêmio: Rodrigo Ely, no minuto 1 do 1T e Villasanti, aos 30 minutos do 2T