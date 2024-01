Garra Racing Team anuncia Guto Rotta para temporada 2024 da Stock Series

O grid da Stock Series terá um piloto bastante promissor na temporada 2024. A Garra Racing Team definiu a contratação de Guto Rotta como um dos nomes para a disputa do campeonato deste ano. Gaúcho de 21 anos e natural de Encantado, o competidor chega ao time comandado por Adilson Morari com ampla experiência em carros de tração dianteira e carregando títulos como o Brasileiro de Turismo 1.4, tricampeonato das 12 Horas de Tarumã e sete vezes campeão gaúcho, além de outras taças conquistadas no kartismo, no qual começou sua trajetória nas pistas aos nove anos.

Em 2023, Guto Rotta disputou etapas do Brasileiro de Turismo 1.4 e deu sequência à preparação de um objetivo ainda maior. Em dezembro, o piloto testou o carro da Stock Series da Garra Racing Team em Interlagos, onde conseguiu se destacar e foi bem avaliado pela equipe, que agora confirma sua presença no grid da categoria de acesso em 2024.

“Estamos muito felizes com a chegada do Guto Rotta à nossa equipe”, afirmou Adilson Morari. “É um piloto acostumado a andar em campeonatos de Marcas e Pilotos aqui no Rio Grande do Sul e tem um histórico de títulos. Ele traz muito talento. Estamos apostando as fichas nele que, apesar de novo, já tem muita experiência e vai trazer grandes alegrias à Garra Racing Team”, acrescentou.

“Percebemos, logo no início dos testes que fizemos no fim do ano passado, que trata-se de um piloto muito técnico e que apresentou rápida adaptação ao carro. Acreditamos que ele vai dar muito trabalho para os demais competidores ao longo do ano”, complementou o chefe da Garra, equipe tricampeã da categoria de acesso à Stock Car.

O início de um sonho — A grande ambição de Rotta ao disputar a Stock Series é ascender depois à Stock Car Pro. Desta forma, buscar o título na categoria de acesso e conquistar o super prêmio equivalente a R$ 2,5 milhões é visto pelo gaúcho como um passo mandatório em sua carreira.

“Sou movido pelo sonho de um dia estar na Stock Car. Um sonho que parecia muito distante, mas que se tornou mais palpável com a oportunidade que tenho agora de correr na Stock Series. Será uma experiência única, e agradeço muito à Garra Racing Team pela chance que me foi dada. Tenho grandes expectativas e também grandes objetivos: por mais difícil que seja, entro nesta temporada com a meta de ser campeão”, destacou Guto.

“Sou muito grato especialmente ao meu pai, meu maior incentivador e aquele que nunca deixou de acreditar em mim e lutou muito para me dar a chance de correr. É por ele, por toda a minha família e pela minha equipe que vou entregar o meu melhor neste 2024”, finalizou o piloto.

A temporada 2024 da Stock Series vai começar entre os dias 19 e 21 de abril com a etapa a ser realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

GARRA RACING TEAM

Sede: Caxias do Sul (RS)

Chefe: Adilson Morari

Guto Rotta

Idade: 21 anos

Nascimento: 29/04/2002

Naturalidade: Encantado (RS)

Status: estreante na Stock Series

Número: 29

Principais títulos: campeão do Brasileiro e Gaúcho de Turismo 1.4, heptacampeão gaúcho, três vezes campeão das 12 Horas de Tarumã, campeão da Copa Gaúcha 1.4

Calendário Stock Series 2024

Etapa / Data / Local

1ª – 21/04 – Interlagos (SP)

2ª – 19/05 – Cascavel (PR)

3ª – 30/06 – Velocitta (SP)

4ª – 28/07 – Goiânia (GO)

5ª – 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS) *

6ª – 24/11 – Brasília (DF)

7ª – 15/12 – Interlagos (SP)