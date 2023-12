Garota VIP SP entrega tudo com Saborear, Dennis, Belo e Wesley Safadão

Já tradicional no calendário de grandes eventos da capital paulista, o Garota VIP SP aconteceu no dia 9, no Distrito Anhembi, e levou uma multidão à loucura com a banda Saborear, Dennis DJ, Belo e o anfitrião da noite, Wesley Safadão.

Foram mais de 10 horas de muita festa e música boa que animaram o início do último mês de 2023. A primeira atração a subir no palco foi a banda Saborear, que levou o melhor do forró, com versões de grandes sucessos nacionais.

Em seguida, Dennis DJ montou sua pick-up e tocando uma sequência de hits mundialmente conhecidos fez a galera tirar o pé do chão e dançar como se não houvesse o amanhã.

Belo, o rei do pagode, comemorou com o público presente o sucesso de vendas do primeiro show da turnê Soweto 30 anos e com muito carisma e samba no pé entoou os grandes clássicos da sua carreira. “Derê”, “Tua Boca”, “Tempo de Aprender”, “Depois do Amor”, e outras canções fizeram parte do repertório.

O anfitrião da festa, Wesley Safadão não decepcionou e cantou por mais de 3 horas, mantendo a energia lá em cima do início ao fim. Um verdadeiro desfile de sucessos passou pelo Distrito Anhembi, que cantou e vibrou junto com o artista ao som de “Camarote”, “Vou dar Virote”, “Pega o Guanabara”, “Rua” e muito mais.