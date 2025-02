‘Garota do Momento’ homenageia Alaíde Costa em capítulo especial

No próximo sábado, dia 22, a novela “Garota do Momento” fará uma homenagem à renomada cantora Alaíde Costa, que está completando 89 anos. O evento acontecerá no Clube Gente Fina, e a trama será marcada por uma apresentação especial para celebrar a cantora.

A atriz Bárbara Sut interpretará a jovem Alaíde e se apresentará cantando “Conselhos”, uma das músicas mais emblemáticas da carreira da artista. As cenas serão filmadas por Beto, personagem de Pedro Novaes, que está em processo de produção de um documentário sobre o clube gerido por Vera (interpretada por Tatiana Tibúrcio) e Sebastião (interpretado por Cridemar Aquino).

Alaíde Costa no clímax da celebração

No clímax da celebração, Vera fará uma emocionante homenagem à cantora. Neste momento, todos os olhares se voltam para a verdadeira Alaíde Costa, que estará na plateia recebendo aplausos emocionados, marcando um dos momentos mais significativos do episódio.

Novos desafios e personagens na novela

Além da homenagem, a trama também trará uma novidade: a introdução do personagem Cássio, interpretado pelo ator Daniel Rangel. Cássio é um ator de telenovelas que se junta ao elenco de uma adaptação do romance clássico “Senhora”, sob a direção de Sérgio Kalffmann para a TV Ondas do Mar. O ator dará vida ao galã Fernando Seixas, que será par romântico da personagem Aurélia, vivida por Beatriz (interpretada por Duda Santos).