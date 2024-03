Garis da Comurg participam de gravação em estúdio e de show do cantor goiano Silvio Soũls

O cantor e jornalista Silvio Soũls lança no próximo dia 20 de março, seu primeiro álbum musical contendo 10 faixas autorais chamado “Poemas em Canções!”. O evento é aberto ao público e com entrada gratuita, acontece a partir das 19h30, no Memorial Iris Rezende Machado Casa de Vidro, no Jardim Goiás. Neste mesmo dia, é comemorado o Dia Municipal do Gari, e para abrilhantar o evento, o artista convidou 10 garis da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), para participarem das gravações do disco, e ainda subir ao palco para cantar junto com ele.

“A satisfação era visível e estampada no rosto dos garis, após saírem de dentro de um estúdio profissional. Eles cantaram e tiveram a captação de suas vozes inseridas no meu álbum; é um projeto maravilhoso que só foi possível por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal de Goiânia”, declara o cantor.

A música escolhida “Somos Todos Brasil” tem temática social e narra a história de personagens figurativos do universo feminino no combate às diferenças de gênero. “Essa é uma oportunidade única para os garis, e garanto que é a primeira vez no Brasil que varredores de rua participam como atores principais de um projeto inovador”, declara o cantor Silvio Soũls.

Durante o processo de produção do disco, os garis puderam verificar sessões reais de gravação como captação de instrumentos, vocais, kits de bateria e percussões, além dos sets, de instrumentos elétricos e amplificadores. “Estou muito satisfeito em poder participar de um projeto lindo como este. Os garis são gentis e maravilhosos, eles ouviram atentamente os conceitos sobre acústicas, técnicos e musicais envolvidos no trabalho do mixador”, comenta Luiz Chaffin, produtor e diretor do álbum.

Na noite de lançamento, Silvio Soũls estará acompanhado dos músicos Marcelo Maia (Baixo), Matheus Guerra (guitarra), Raphael Teixeira (bateria), Marcelo Ferreira (Guitarra), e participação especial do cantor Tom Chris.

Somos Todos Brasil

A música tema do projeto aborda os problemas vivenciados socialmente por pessoas representantes do universo da mulher como assédio, perdas, atentados, violência, sobretudo o feminicídio. A letra é um poema musicado do próprio autor com 4 estrofes de 3 versos cada, que teve inserção de um estribilho com dois versos e dois interlúdios de dois versos cada.

Na análise do próprio autor, o álbum “Poemas em Canções” é conceitual recheado de interpretações, polifonias, intertextos e multilinguagem que geram no espectador emoções e reflexões. “O poema é para ser sentido, assim como as minhas músicas, não se pode procurar interpretação, pois os meus poemas musicados têm interpretações”, brinca.

Serviço

Lançamento: Silvio Soũls e banda – álbum musical Poemas em Canções com participação de 10 garis em comemoração ao Dia do Gari

Local: Memorial Iris Rezende Machado Casa de Vidro, Av. Jamel Cecílio com Av. E, Jardim Goiás.

Dia: 20 de Março (Dia Municipal do Gari)

Horário: 19h30

Entrada: Gratuita, sem necessidade de retirada de ingresso