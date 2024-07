Garagem 55 Mooca terá festa Julina com atrações para toda família

Para começar o mês com muita alegria e diversão, o Garagem 55 Mooca prorrogou o Arraial e terá festa julina nos dois primeiros finais de semana de julho. A festança que trouxe música boa comida típica e brincadeiras seguira nos dias 6,7, 13 e 14 de julho, aos sábados das 12h às 23 e domingos das 10h às 18h.

Quem passar pelo Arraial poderá encontrar comidas típicas como cachorro-quente, lanche de pernil, caldos, maçã do amor, curau, bolo de milho, milho cozido, vinho quente, quentão, espetinhos, pastel, arroz doce, pipoca, algodão doce, e muitas outras opções. Em um espaço de 12.000m² não vão faltar brincadeiras, além das tradicionais como pesca, tomba lata, boca do palhaço, arco e flecha, bingo e correio elegante, os visitantes podem se divertir em mais de 40 opções do local que oferece pista de boliche, carrinho de bate-bate, espaço kids, entre outras.

Para quem quiser explorar o espaço, o Garagem 55 reúne uma exposição de carros e motos, antigos e exóticos, que compõem o acervo particular com mais de 150 exemplares.

A entrada custa R$15 e oferece o acesso em todo o espaço e à exposição, as comidas típicas, atrações juninas e fixas, tem o preço a partir de R$ 10. Menores de 13 anos e maiores de 60 anos tem entrada gratuita.

Sobre o Garagem 55

O Garagem 55 está localizado na Rua Borges de Figueiredo, 1098, no bairro da Mooca e se tornou referência de lazer, reunindo uma ampla estrutura de 12.000 m² em ambiente coberto, restaurante com serviço à la carte com diferencial de churrasco fogo de chão, oito pistas de boliche, autopista de carrinho bate-bate, espaço kids e entretenimento com mais de 40 atrações para adultos e crianças. Além de exposição de carros antigos e exóticos e motos, que compõem o acervo particular com mais de 150 exemplares.

Serviço:

“Festa Julina”

Datas: 6,7,13 e 14 de julho

Horário: sábados das 12h às 23 e domingos das 10h às 18h

Local: Espaço de Exposição

Entrada: R$15

Atrações a partir de R$10

Menores de 13 anos e maiores de 60 anos tem entrada gratuita

Funcionamento do Garagem 55 Mooca

Sexta-feira, das 17h às 23h

Sábados, das 12h às 23h

Domingos, das 10h às 18h

Informações e reservas: 11 95041-0630

Redes sociais Instagram e Facebook: @garagem55mooca

Endereço: Rua Borges de Figueiredo, 1098 – Mooca