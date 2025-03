Garage Experience acontece em Alphaville e reúne marcas, networking e oportunidades

Nos dias 18 e 19 de março, Alphaville recebe a primeira edição do Garage Experience – Edição Outlet, um evento que combina oportunidades de compra, troca de conhecimento e conexões estratégicas entre marcas e consumidores. Com um formato inovador, a iniciativa traz mais de 30 expositores e uma curadoria especial de palestras, promovendo um ambiente voltado para negócios e experiências diferenciadas.

O evento foi idealizado pelo Garage Alphaville e será realizado em conjunto com o Alphaville e Arredores, que têm como propósito fortalecer o ecossistema empreendedor, conectando marcas e consumidores em um ambiente colaborativo. Durante os dois dias de evento, os visitantes terão acesso a produtos com descontos entre 30% e 70%, além de talks com especialistas de diversas áreas, que trarão novos olhares sobre moda, comportamento e inovação.

Para enriquecer a experiência, o Garage Experience contará com palestras de profissionais renomados, incluindo Natalie Klein Duek, cofundadora da NK Store, a psicóloga Daniella Freixo de Faria, Natalia Botelho, especialista em milhas e viagens, e as Irmãs Jerez, médicas dermatologistas, que se apresentarão em conjunto com a angiologista e cirurgiã vascular, Dra. Haila Almeida, na palestra ‘Beleza da Cabeça aos Pés’. O evento propõe um ambiente de troca de conhecimento, incentivando novas conexões entre marcas, consumidores e profissionais de diferentes setores.

Os expositores foram selecionados com base na qualidade, inovação e sustentabilidade, trazendo marcas dos segmentos de moda, acessórios, bem-estar e estilo de vida. Além da oportunidade de compras e networking, visitantes convidados poderão desfrutar de um happy hour com DJ, a partir das 17h.

O evento Garage Experience, nasce como uma plataforma para fortalecer a conexão entre marcas e consumidores, promovendo novas possibilidades de negócios e parcerias. “Nosso objetivo é criar um ambiente dinâmico e estratégico, onde empresas e clientes possam interagir de forma autêntica. Queremos transformar o consumo em uma experiência que vai além da compra, proporcionando um espaço para trocas genuínas e crescimento conjunto“, destaca Tatiana Martins, idealizadora do Garage Experience.

O Garage Experience conta com o apoio de empresas e parceiros que acreditam no fortalecimento do empreendedorismo e na criação de experiências inovadoras. O evento acontece no Pátio 47, localizado na av. Tucunaré, 855, Alphaville, das 10h às 20h. A entrada será solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível ou uma peça de roupa em bom estado. As doações vão apoiar as obras da ONG Atos e Amor