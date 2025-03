Ganhador do Nota do Milhão de março é do Jardim Paulista

Um morador do Jardim Paulista, na Zona Oeste de São Paulo, é o ganhador de março do programa Nota do Milhão da Prefeitura. Ele vai levar para casa o prêmio de R$ 1 milhão, livre de impostos, por ter solicitado nota fiscal ao utilizar um serviço na cidade – são validas para concorrer ao prêmio mensal notas emitidas em instituições de ensino, salões de cabeleireiros, academias, estacionamentos, entre outros.

O sorteio da Nota do Milhão foi realizado nesta quinta-feira (6), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, 750. A nota fiscal que garantiu o prêmio milionário tem o valor de R$ 3,27 e foi emitida no Jardim Paulistano, sendo da categoria “Licenciamento ou Cessão de Direito de Uso de Programas de Computação, Inclusive Distribuição”. Concorreram neste mês 2.844.244 bilhetes.

Para participar dos sorteios mensais do programa basta se cadastrar no site da Nota do Milhão, clicando na opção de adesão ao sorteio, e sempre pedir a nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) quando utilizar um serviço na cidade em São Paulo. Não é necessário ser morador da Capital Paulista para concorrer e não existe valor mínimo para solicitar uma nota fiscal.

Os concursos mensais da Nota do Milhão reúnem as notas geradas até o dia 25 do mês anterior (as notas emitidas após este período concorrem automaticamente no mês seguinte). A premiação é depositada em uma conta da Caixa.