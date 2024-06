gamescom latam: Estado de São Paulo fortalece parceria com indústria de games da Índia

O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, estreitou laços com a indústria de games indiana nesta quinta-feira (27). O acordo foi firmado em evento de inauguração do Pavilhão da Índia na gamescom latam, o maior evento de games do mundo, que ocorre na São Paulo Expo, na capital paulista. Representantes da WinZO e da embaixada do país no Brasil se reuniram com o Governo local para discutir oportunidades de investimento, colaboração e crescimento entre os mercados.

O movimento visa incentivar as relações econômicas e comerciais bilaterais entre a Índia e o Brasil, uma vez que a empresa está interessada em conhecer estúdios que oferecem jogos culturalmente relevantes no Brasil e na América Latina. A WinZO planeja investir em um fundo global de US$ 50 milhões destinado a desenvolvedores de jogos. O objetivo é desenvolver o ecossistema de empresas que estão envolvidas em jogos e produtos relacionados no mercado global. Isso inclui desenvolvedores de jogos, editores, criadores de conteúdo, segurança, entre outros.

De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames), divulgada no ano passado, estima-se que existam mais de mil empresas desenvolvedoras ativas no Brasil. Segundo o mapa, São Paulo é o estado que possui a maior concentração, com 302.

“Na indústria criativa e audiovisual, percebemos que as fronteiras territoriais não existem, apenas as barreiras linguísticas. O Governo tem se empenhado em garantir o ensino do inglês desde as escolas, preparando os jovens para o setor de games e audiovisual, que está em crescimento exponencial. Além disso, criamos programas para impulsionar essa indústria em São Paulo, o quarto maior mercado mundial. Ainda há muito a desenvolver e muitos talentos a serem descobertos. A parceria com um mercado expressivo como o da Índia, que compartilha nossos ideais, é fundamental”, declarou a secretária da pasta, Marília Marton.

Ao anunciar o investimento no ecossistema de startups do Brasil, o Embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, disse: “Estou entusiasmado em anunciar a parceria da WinZO com a gamescom latam, para promover inovação e sinergias de startups entre esses dois mercados. O Brasil e a Índia partilham uma paisagem cultural vibrante e uma paixão pela tecnologia e pela criatividade. O setor dos jogos, em particular, serve como uma plataforma dinâmica para o intercâmbio cultural e a colaboração econômica. Parabenizo a WinZO por seus esforços colaborativos e estendo meus melhores votos aos novos empreendedores que se beneficiarão desta valiosa oportunidade. O plano de investir no mercado brasileiro irá percorrer um longo caminho para unir os ecossistemas de startups de ambos os países”.

Esta é a primeira vez que a Índia participa da gamescom, trazendo uma delegação de 20 empresas do setor. Desenvolvedores de jogos baseados na América Latina interessados na proposta da companhia ​podem conferir mais detalhes no link.

Sobre WinZO

A WinZO é a maior plataforma de jogos sociais e entretenimento interativo da Índia. Lançada no início de 2018, a empresa faz parceria com desenvolvedores terceirizados para hospedar jogos em seu aplicativo Android, onde os usuários podem desfrutar de experiências de jogo multijogador personalizadas. A plataforma está disponível em 12 idiomas, incluindo português, com mais de 200 milhões de usuários cadastrados. A WinZO facilita mais de 4 bilhões de jogos por mês em um portfólio de mais de 100 jogos.

Focada em construir uma comunidade entusiasta de jogadores e influenciadores de jogos na Índia e no Brasil, a empresa prevê um futuro onde a plataforma WinZO possa oferecer uma experiência culturalmente relevante e agradável no ecossistema global de jogos, monetizada por meio de um modelo exclusivo de microtransações.